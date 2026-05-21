川普稱將與賴清德通話 學者：美中建交後首例

成大政治系教授王宏仁。（資料照）

美國總統川普20日被媒體詢問是否有計畫致電台灣總統賴清德時說，「我會與他談，我會跟所有人談」。成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁指出，若川賴通話成真，將是美中建交以來，台美總統首次通話，具有歷史性意義，且對台利大於弊。

王宏仁表示，2016年川蔡通話，是蔡英文致電恭喜川普當選，若賴清德與川普通話，將是美中建交以來，台美總統第一次直接對話，且是討論敏感的軍售議題，對台灣將有歷史性意義。代表從川普的角度來講，台灣不單純是美中共治下被交易的對象、棋子。

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王宏仁認為，若川賴通話發生，代表在川普、在美國眼中，台灣與美國是對等關係，雙方領導人之間就軍售問題談判，具有實質外交意義。

川普先前於川習會中與中國國家主席習近平討論對台軍售，王宏仁指出，先前有許多學者認為，川普此舉違反了美國前總統雷根時代提出的6項保證，但他認為，川普根本不管、不瞭解6項保證，6項保證對川普並無約束力，川普希望創造一個新的美台、美中互動關係，而非過往的美中台互動關係。

王宏仁指出，台灣害怕在美中競爭中被交易、邊緣化，川賴通話對台灣利大於弊，我國可以藉此向美方表達意見、展現我方立場，不會一味地讓川普被中國牽著走。

負面影響方面，王宏仁指出，中國可能會以強烈的軍演手段，進行抗議，將不只影響台灣，若中國因此做出改變台海區域現狀的軍事作為，會引起其他周邊國家高度關切與緊張。

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