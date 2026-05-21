跟上鄭麗文！ 中國多部門接連發聲痛罵賴清德520談話

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

總統賴清德昨（20）日上任滿2週年，他發表談話談到守護民主自由、維持台海和平穩定的重要性，同時他也承諾強化醫療人力，落實三班護病比。但國民黨主席鄭麗文對此痛批賴的談話「充滿謊言」，甚至氣到拍桌。此外，中國包括國台辦、外交部、國防部等部門也齊聲痛批賴清德。

根據中媒報導，針對賴清德談話，中國外交部發言人郭嘉昆批，「台獨」與台海和平水火不容。「台獨」分裂勢力是台海現狀的最大破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。要維護台海和平穩定，就必須堅持一個中國原則；中國國防部新聞發言人蔣斌則說，賴清德固守不可能實現的「台獨」執念，變本加厲拿老百姓的血汗錢媚外輸誠，強行把台灣民眾綁上「台獨」戰車，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。

請繼續往下閱讀...

國台辦發言人朱鳳蓮則表示，賴清德上台2年的所作所為與台灣民眾利益福祉背道而馳，越來越不得人心。她補充，賴清德當局種種倒行逆施嚴重違背台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，把台灣帶向兵凶戰危險境，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本性，充分坐實其是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」和「台灣民意背叛者」。

此外，中媒也引述鄭麗文昨日中常會上的發言表示，鄭麗文痛批賴清德的談話是今年最大的笑話。她質問民進黨何時下架「台獨」黨綱並廢除自欺欺人的「正常國家決議文」。鄭麗文指出，這2年來台灣最大的問題正是民進黨與賴本身，呼籲賴不要閃躲、迴避或自欺欺人，必須正視民進黨的「台獨」與「兩國論」主張從未獲得美國支持的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法