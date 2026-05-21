楊寶楨「不認同黨內霸凌文化」脫黨參選 黃國昌回嗆：少見有人用嘴巴參選

前民眾黨發言人楊寶楨今（21）受訪談退黨。（記者張嘉明攝）

民眾黨前發言人楊寶楨昨晚宣布退出民眾黨，退黨事由更寫下「不認統黨內霸凌文化」，確定脫黨參選台中市東南區市議員。對此，民眾黨主席黃國昌今回應，黨內其他參選人表態競爭前會先耕耘基層，待時機成熟才循序參選，反酸楊參選「是用嘴巴在選」，黃強調，若這種手法能得逞，以後民眾黨就沒規矩了，對勤走基層的人情何以堪？

黃國昌今（21）早接受網路直播政論節目「誰來早餐」專訪表示，針對楊寶楨退黨一事，黃國昌指出，他基本上就是尊重、祝福；面對楊寶楨脫黨參選台中市東南區議員，黃指出，該區4席中國民黨、民進黨各佔2席，競爭相對飽和，也讓民眾黨在此佈局相對保守；而在此前黨內沒人知道楊想去那邊選，讓黨中央誤以為她無意選舉。

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黃國昌回顧，楊前年初加入民眾黨立法院黨團時，當時是黨團副主任，後來卻突然以唸書為由表態辭職，他見無法慰留而表達尊重；不料她後來竟跑到基隆市政府，突然簽了約變親善大使；後來還輾轉到新竹市政府，時間到了就走人，黃強調，楊的後續動態他也是看新聞才知。

黃國昌解釋，若有人有意投入選舉、或是表態競爭前，通常是先在各自選區基層耕耘，舉凡跑市場、各式各樣公開拜票，找里長等等都是做到一個程度了，才會由地方黨部小組開始評估；地方黨部評估時機成熟後才會提報中央，並由黨中央公告選區，才會展開接下來的所有程序。

他話鋒一轉，直言這位「楊寶楨女士」表態參選東南區前完全沒有經歷上述流程，他第一次被問到是對方在媒體上放話說她要選，讓他有一點驚訝，因為他很少看到有人參選，「是用嘴巴在選的」。

黃國昌說，民眾黨向來是開大門、走大路，程序是什麼樣就按程序進行，他也不會去接受有人一開始就對外放話，說一定要選、「你一定要提名我」，「你如果不提名我，那我就要脫黨選」，強調若讓這種手法得逞，民眾黨就從此沒有規矩，他感嘆，這樣的先例一開，不只破壞黨的規矩、紀律，對那麼多非常勤奮、踏實、辛苦在經營的人而言，「那是情何以堪？」

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