立法院國民黨團揭無人機「碳基科技」綠友友名單 扯出蔡英文人馬

立院國民黨團今召開「揭密綠能吃飽、無人機再撈通吃內幕」記者會，黨團書記長林沛祥（中）受訪回應川賴可望通話等時事議題。（記者田裕華攝）

藍白主導三讀通過的「國防特別條例」刪除無人機產業發展等預算，立法院國民黨團今開記者會質疑政府圖利「綠友友」。黨團表示，碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，涉足環境資源、綠能到無人機產業；該公司一方面取得中科院1.5億元標案，另一方面又獲經濟部產發署4倍補助，更踢爆該公司股東包括前總統蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文等人，另有股東背景也與中國投資有關，大酸「加入民進黨，富貴國家幫」。

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇今聯合召開卓「榮泰踹共！昨稱沒綠友友、今爆超級大咖！揭密『綠能吃飽、無人機再撈』通吃內幕」記者會。

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羅廷瑋指出，國民黨支持國防，也支持無人機產業，但希望相關預算更透明、能被監督，真正把國防預算花在刀口上。不過，他指控，碳基科技董事長陳文宏長年擔任新竹縣小英之友會總會長，曾遭法院判定賄選，更誇張的是一路走來從環境資源、綠能到無人機，事業有如順風順水，事業包山包海，總能搶奪先機，拿到第一優先的補助跟政府青睞。

羅廷瑋質疑，碳基科技一方面拿著中科院標案，另一方面卻用同規格的東西拿到經濟部產發署標案4倍金額的補助，此外，政府強調打造「非紅供應鏈」，但該公司有股東背景卻與中國投資有關聯，相關供應鏈、股東結構與資金來源到底有無認真去查？還是認真補助而已。

羅廷瑋表示，「不只是非紅供應鏈，希望未來能夠有非綠供應鏈。」在股東裡面一咖比一咖還要大，包含前總統蔡英文的特助洪耀南、民進黨前秘書長洪耀福、碳基執行長游沛文等，批評這些人「喊著國防、吃國防紅利」。

徐巧芯指出，綠營近來污衊藍營不支持無人機計畫，但其實自2021年起，無人機有5大鉅額計畫，總計經費853.5億，通通都是國民黨有支持的，所以賴清德不要再說謊了，藍營都是支持無人機產業，現在只是希望可以回歸到一般預算，因為大家最擔心的綠油油的情況已經開始出現了。賴清德2025年提出「五大信賴產業」後，具綠營背景的陳文宏、洪耀南等人陸續進入碳基科技。

徐巧芯更說，該公司今年4月28日發布重訊，公告114年度累積虧損達到實收資本額的二分之一，換言之這是虧損鉅額的公司，如果不是陳文宏、洪耀南，可以接這麼多政府標案讓公司起死回生？國民黨支持無人機發展產業，可是國民黨拒絕無人機產業被綠友友染指，希望民進黨要推動無人機的產業，必須要清廉自守，不能因為有關係、有黨證就能夠得到標案。

羅智強表示，立院通過7800億國防特別預算條例後，媒體開始吹捧碳基科技，60人的公司可承接上億元軍用標案，更誇是台灣軍用無人機隱形老將，典型就是綠色大發財的標準SOP路徑。

林沛祥說，立院通過國防特別條例，初衷都一致，希望提升台灣國防安全，強化自我防衛能力，但支持國防部代表國防預算變成免監督吃到飽，此次召開記者會就是要把問題攤在陽光下，國家安全不能變成特定利益集團擴張版圖的快捷通道。

碳基科技董事長陳文宏。（羅廷瑋國會辦公室提供）

藍委徐巧芯指出，綠營近來污衊藍營不支持無人機計畫，但其實自2021年起，無人機有5大鉅額計畫，總計經費853.5億。（羅廷瑋國會辦公室提供）

立法院國民黨團提案。（羅廷瑋國會辦公室提供）

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