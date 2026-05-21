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    首頁 > 政治

    買波音當籌碼延後美對台軍售？ 黃重諺曝中國「分階段」議程

    2026/05/21 12:31 記者陳昀／台北報導
    川習會5月在中國北京登場，但沒有重大突破，習近平（左）9月訪美可能是關鍵。（路透社檔案照）

    川習會5月在中國北京登場，但沒有重大突破，習近平（左）9月訪美可能是關鍵。（路透社檔案照）

    針對美中領導人川普、習近平的會談，國安會諮詢委員黃重諺今表示，今年還會有很多次「川習會」，從中國的角度，其實是將議程「分階段管理」；這次中國買200架波音，卻一度出現600架的數字，他認為中國是切成幾個節點，台灣軍售要不要延後、美國要不要調降，再200架、200架的談。

    黃重諺指出，撇開談到區域或台灣議題上的部分，今年還會有很多次「川習會」，包括9月24日中國國家主席習近平回訪美國，緊接著還有今年G20的、APEC，從中國的角度來說，其實是將今年的全議程「分階段管理」。

    黃重諺表示，就這次「川習會」而言，中方除了對台灣議題窮追猛打，其他沒有特別成果，換個角度來說，美方也是，比如對伊朗的無核化，或是今年由美國主持的G20，希望雙方互相支持，到時候不要抵制或不參加等。

    黃重諺進一步表示，很明顯是2017年「川習會」後，有一筆2500億美元的大採購，包括大量的波音飛機採購案，當時也有很多其他對美投資的承諾，不過所有人都知道當時大部分沒有兌現，才會造成2018、19之後美中貿易戰的展開。

    黃重諺指出，這次說要買200架波音，其實一度在媒體出現過600架的數字。他認為，中國是切成幾個節點，先給200架，接下來看台灣軍售要不要延？要不要按照中國的意思？美國要不要調降關稅？要處理的話，下次再200架，以為可以這樣處理美國。

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