川普2度表態要與賴清德通話 學者：美方幕僚大絕招

台北海洋科技大學21日舉行「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會，東吳大學政治學系副教授陳方隅（右起）、中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、台北海洋科技大學通識中心助理教授吳瑟致、中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛、台灣韜略學會副理事長張宇韶等人出席。（記者羅沛德攝）

美國總統川普（Donald Trump）20日表示，將與我國總統賴清德對話，並努力解決台灣問題。東吳大學政治學系副教授陳方隅今日受訪表示，這是川普幕僚的1個大絕招，研判是幕僚是要用一個非常大的事，要把川普之前說過的話給圓回來。

川普繼川習會後表示，要與「治理台灣的人」談話後，20日又再度告訴媒體，將與台灣總統賴清德對話，努力解決台灣問題，是他1週內第2度表態想與台灣對話。

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陳方隅在「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會指出，川普在第1任期接了蔡英文電話之後，引起非常巨大的政治風暴，現在突然放出訊息，川普表明要跟賴清德通話，研判是幕僚是要用一個非常大的事，要把川普之前說過的話給圓回來。

陳方隅指出，從川普前內閣官員所寫的書可以知道，川普上次跟蔡英文通話後非常震驚，不知道會引起那麼大的風暴，因為台灣問題是非常敏感的問題。

陳方隅分析，川普在第1任期後，就不再提到台灣。對川普來說，這次願意再提到台灣，還要跟賴總統通話，這是非常川普式做法，更是幕僚放出來的1個大絕招，要讓川普從封印中出來。

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