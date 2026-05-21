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    首頁 > 政治

    賈永婕喊「不愛台灣就離開」遭圍剿 翁達瑞讚自省勇氣爆表

    2026/05/21 15:16 即時新聞／綜合報導
    賈永婕。（資料照）

    賈永婕。（資料照）

    101董事長賈永婕日前稱「如果不愛台灣，那就不要待在這裡」掀起輿論。對此，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）力挺發文表示，「針對這群吃裡扒外的非自願性公民，賈永婕只建議他們離開台灣，我認為相對溫和」。

    翁達瑞昨於臉書發文指出，賈永婕的發言有其時空背景。台灣社會有約2成的非自願住民，因戰亂被迫流亡台灣，卻對這塊收容他們的土地缺乏認同甚至仇視。經過約80年，這群非自願住民的第3代，反而變本加厲詆毀台灣，更諷刺的是，他們選擇留在仇視的台灣，不願回到念念不忘的家鄉。在此背景下，身為非自願住民後代的賈永婕，能夠公開自省，其發言不僅合乎人情義理，更充滿勇氣與智慧。

    翁達瑞分析，「台灣人」可以有2種定義：台灣的公民或台灣的居民。「根據我的了解，賈永婕的立場更接近前者（公民），而非後者（居民）」。

    若從公民概念來看，享有國家福利就該善盡義務，對於違反公民合約、在民主化後因喪失政治特權而心有不甘、利用民主保護來傷害台灣、甚至吃裡扒外扯後腿的人，就算在最民主的國家，除了法律制裁，也會被社會唾棄。

    翁達瑞最後說，「如果賈永婕夠兇悍，她應該施壓政府追訴這群人，呼籲社會唾棄這群人。針對這群吃裡扒外的非自願性公民，賈永婕只建議他們離開台灣，我認為相對溫和，既然發言溫和，賈永婕就不應被圍剿」。

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