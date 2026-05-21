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    首頁 > 政治

    川習會後川普反對台獨？ 學者：有被習近平洗腦成功

    2026/05/21 12:35 記者陳鈺馥／台北報導
    台北海洋科技大學21日舉行「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會，台灣韜略學會副理事長張宇韶（左起）、中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛、台北海洋科技大學通識中心助理教授吳瑟致、中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、東吳大學政治學系副教授陳方隅等人出席。（記者羅沛德攝）

    台北海洋科技大學21日舉行「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會，台灣韜略學會副理事長張宇韶（左起）、中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛、台北海洋科技大學通識中心助理教授吳瑟致、中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、東吳大學政治學系副教授陳方隅等人出席。（記者羅沛德攝）

    川習會後，美國總統川普接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時說出︰「I'm not looking to have somebody go independent」，（我不想看到有某人走向獨立）。中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今日指出，川普對台灣的談話確實出現短期效應，川普接收了中共的用語，有被習近平洗腦成功的影子在裡面。

    「賴總統就職二週年及川習會後的兩岸情勢」座談會，今日在台北海洋科技大學登場，王智盛指出，川習會本身的短期效應，不等於美中美三邊的長期關係，並不會撼動美中台基本架構。從鄭習會開始，中國陸續接待了越南、西班牙、美國、俄羅斯等高層，最新消息傳出習近平下週將去北韓，若成行是習近平今年第一次出國。

    王智盛談及，川習會後，川普對台談話確實出現短期效應，川普接收了中共的用語，有被習近平洗腦成功的影子在裡面。這場會面幫我們看到北京在台灣問題想要表達的和影響的，第一是軍購，第二是台獨問題，第三是北京對於台海問題與美國有交集的部分，當然這帶有統一立場。

    王進一步說，美方不會在對台軍售問題上向中國妥協，至於川普要跟賴總統通話的安排，不排除是華府幕僚想要洗掉川習會後一些奇怪的氛圍。台獨問題上，對中國來講是「非統即獨」，不接受統一就是台獨，北京紅線已經越擴越大，中共已經不讓你維持現狀。

    王智盛研判，「戴維森窗口」（Davidson Window）要往後延了，因為川普說他任內習近平不會出兵。而賴總統所說「台灣前途由台灣2300萬人決定」，這是符合美國「台灣關係法」面向。

    台灣韜略學會副理事長張宇韶說，賴總統就職2週年，也是民進黨執政10週年，更是台灣總統民選30年。台灣已經民主化30年，現在還有人在說美國反對台獨，這是真的嗎？更不用說台灣人民對國家認同早與30年前非常不同。反而是習近平已經越來越焦慮和躁進，因為習必須要兌現所說的。

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