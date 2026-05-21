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    首頁 > 政治

    川普稱將與賴清德通話 民進黨團：突破歷史新進程

    2026/05/21 12:33 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團書記長范雲。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團書記長范雲。（記者田裕華攝）

    美國總統川普一週內兩度公開提及，將就軍售與台灣總統談話，民進黨立院黨團今日表示，黨團樂觀其成，若川普跟賴總統通話，也是突破歷史的一個新進程，從川普日前公開受訪、美國務院的訊息顯見，美國對台軍售只會和台灣討論，不會接受任何人威脅。

    黨團書記長范雲指出，賴總統昨在520記者會時有回應，若與川普通話，會表達四點重要原則包含，第一，台灣是台海和平穩定的守護者；第二，破壞台海與區域穩定的是中國；第三，台灣會持續強化自我防衛的能力，也會持續增加國防預算；中華民國台灣是個主權獨立的國家，沒有任何國家有權力併吞台灣，台灣也會跟民主盟友繼續合作努力，維繫台海的和平，相信全民會支持總統這樣的表達。

    此外，原定美國官員預計訪問中國，如今全都遭中國決議暫緩，待美方將軍售處理完畢後才會放行。范雲直言，長期觀察美中關係的人都會發現，中國生氣的門檻非常低，他們再次生氣，民進黨團一點都不意外。

    范雲強調，美國務院上午發布新訊息，確定台灣關係法、6大保證並無改變，包含川普2度表態要和賴清德總統通話，態度相當明確，意即美國對台軍售只會和台灣討論，不會接受任何人威脅。川普在訪中上機前也告訴大家，中國國家主席習近平不斷和他表態，不過他沒有任何評論。

    她認為，這部分就回到台灣自身應該努力，與其憂心中國到底生不生氣，不如強化國防能力，把被刪除的4000多億國防預算補上。

    針對國民黨立委憂心，川普與賴清德通話是否代表第二波軍購發價書可能出現異動，或向台索取更多籌碼。范雲回應，在野黨經常就是不通話要罵，通話也要罵，有許多以各種「擔憂」為名的反對，重點在於台灣自身是否全力支持國防預算增加與國防能力提升。

    范雲認為，外交是內政的延伸，川習會之後，美國媒體曾進行調查，詢問美國民眾是否支持軍售台灣，有超過七成美國民眾支持美國對台軍售，美方「台灣關係法」也確立對美國支持台灣防衛能力的法律基礎；對台灣而言，應擔心是內部政黨是否刻意阻撓台灣取得防衛武器、無人機產業。

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