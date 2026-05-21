真和平要國防！民團發起523遊行 訴求政府二提國防特別預算

經民連等民團發起「真和平，要國防」遊行，21日舉行行前記者會，律師賴中強（中）等人出席。（記者塗建榮攝）

行政院去年底提出1.25兆國防特別條例，在立法院在野黨團多次杯葛後，日前三讀通過僅剩7800億，商購、委製和台美合作項目均遭刪除，引發爭議。為此，多個民團、本土政黨今召開記者會指出，大眾應謹記西藏75年前抗暴教訓、看清中共侵略者本質，預告後天將展開遊行，主張政府應速提出第二次國防特別條例，才能有效守護國家。

民團經濟民主連合、台灣前進陣線今（21）日舉行「真和平，要國防 523遊行」行前記者會，説明本週六遊行細節和訴求內涵。經民連智庫召集人賴中強律師表示，行政院的1.25兆國防特別預算被砍到剩7800億，除金額打六折，非對美軍購更遭刪去，他主張，當中央政府總預算還沒通過、中共解放軍建軍百年卻逐步逼近，透過提出第二次國防特別預算，方能在有限時間內快速強化國防。

請繼續往下閱讀...

台灣基進黨主席王興煥指出，泛中華主義本質上「就是帝國主義」，其歷史脈絡伴隨殖民、同化與壓迫，圖伯特（西藏）75年的血淚歷史就是最鮮明的例證。他批評，國共兩黨試圖透過「九二共識」與所謂「和平對話」，將台灣問題定性為中國內政，形同在法律與國際認知上，替中國侵略台灣的劇本背書。

綠黨共同召集人甘崇緯指出，過去抱持環保主張的歐洲綠黨，在2022年俄烏戰爭爆發後，便大幅轉向支持調增軍費、強化國防產業，以此嚴防獨裁者入侵。甘崇緯強調，從75年前的西藏到今日的香港，顯示出獨裁下暴政的殘酷，更是台灣無以妥協的底線，直言強化國防就是防衛台灣的最佳解。

小民參政歐巴桑聯盟發言人林筱薇強調，台灣的原住民歷經不同外來政權統治，被掠奪土地、被迫接受制度，限縮自我防衛和民族自決，面對中共至今以來對其他族群的無理壓迫可謂深有所感；因此，她認為，國家不應將下一代的未來交給偽善的侵略者，更不該讓軍人肉身護國，唯有受民主監督的國防，自主的國防，才能守護台灣，守護孩子成長。

此次遊行將自忠孝東路啟程，一路前往人潮聚集的信義區，期間，遊行隊伍將依各項裝備分為「無人機、無人艇」、「台灣之盾、強弓防空飛彈」、「拒絕鄭習會『一中併吞』陷阱大隊」、「通用彈藥、防衛韌性產能擴充大隊」，以及「AI國防大隊」 和「台美共同研發採購大隊」，屆時將由國內多個本土政黨、民團和學者領隊，以實際行動訴求強化國防。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法