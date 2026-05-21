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    首頁 > 政治

    顏慧欣霸凌案調查進度 張惇涵：回收70份問卷、訪談24人

    2026/05/21 10:05 記者林哲遠／台北報導
    行政院調查顏慧欣霸凌案，張惇涵透露調查進度，已回收70份問卷、訪談24人。（資料照）

    行政院調查顏慧欣霸凌案，張惇涵透露調查進度，已回收70份問卷、訪談24人。（資料照）

    行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣於今（2026）年3月病逝，生前疑遭職場霸凌，行政院已啟動調查。針對調查進度，行政院秘書長張惇涵今在立院受訪時表示，行政院一定會在法定期間內公布調查報告，調查一定徹底公正、公平，但絕對不能草率，一定要還原所有的真相。

    張惇涵指出，依「安衛辦法」（公務人員執行職務安全及衛生防護辦法）關於霸凌案的調查，必須在第一次「防護委員會」啟動後兩個月內完成，必要時得再延長一個月，行政院一定會在兩個月加一個月的法定期間內公布調查報告。這次調查規模發出了84份問卷，回收70份問卷。

    在訪談規模上，張惇涵透露，有24人接受實地訪談，另有2人提供書面意見。訪談個案時間短至半小時起跳，最長甚至超過5個小時，希望大家可以給外聘專業調查委員有整撰寫調查報告的時間，調查報告完成後，仍須召開「防護委員會」確認調查結果，

    張惇涵強調，行政院一定會在法定時間內完成，也希望能盡快但絕對不能草率，這次調查規模滿大的，需要一定的時間，調查一定徹底公正、公平，但絕對不能草率，一定要還原所有的真相。

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