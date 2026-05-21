藍營扯無人機產業皆「綠友友」 顧立雄：扣幾百家廠商帽子不公平

國防部長顧立雄。（資料照）

針對藍營質疑無人機國防產業廠商與綠營關係密切，國防部長顧立雄今（21）日嚴正反駁指出，無人機產業涉及關鍵組件與系統整合，相關廠商多達數百家且遍布全國各地。他直言，若將這數百家廠商都扣上皆是「綠友友」的帽子，各界應絕對無法接受，此事社會應自有公評。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查今年度中央政府總預算國防部主管部分，顧立雄會前受訪回應媒體提問說，以無人機的產業而言，它所涉及到的關鍵組件跟系統整合，廠商有數百家之多，遍布在全國各地。

請繼續往下閱讀...

他強調，扣這樣數百家廠商帽子，說這些無人機產業都是綠友友，（各界）應該都沒有辦法接受，應該（社會）自有公評。

此外，針對美國總統川普表態願意和台灣總統賴清德談話，顧立雄重申，美國對台政策並未改變，維持台海和平穩定不僅是美方核心利益，按照「台灣關係法」以軍購方式提供台灣防衛性武力，藉此維持台海和平，更是美國的既定政策。在美方對台政策不變的前提下，國防部對於後續軍購仍保持審慎樂觀的態度。

另有關外界關注潛艦國造「海鯤號」後續艦預算遭提案全凍，顧立雄對此說明，國防部立場是海鯤號目前已陸續在進行各項海上測試項目，軍方會依照標準測試程序，逐步完成海上設施所需的裝備調校及驗證工作。

顧立雄強調，海鯤號的測試絕對是以安全與品質為最重要前提，並須完全符合軍方的作戰需求。一旦順利完成海測，國防部當然希望能盡快動支相關預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法