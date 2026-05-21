川普點名對話賴清德 林濁水：做好準備迎「大大好事」

美國總統川普。（路透）

美國總統川普在川習會後表示，將與「目前治理台灣的人」談話，據《彭博》報導，川普昨（20日）宣布，將與台灣總統賴清德通話，直說「我會跟他談。我跟每個人都談」。對此，前立委林濁水表示，川普再一次說要跟賴總統通話，看來成真的機會非常大，同時提醒「應對得好絕對是大大好事」。

林濁水今日發文指出，至於怎麼應對，總統府說了4個重點，雖然很抽象，大體上四平八穩，「但是川普向來厭煩四平八穩也討厭抽象」，所以「尖銳的問題」，像是台灣是不是「偷晶片」、要不要「宣布獨立（go independent）」這樣的尖銳直接的議題一定要有所準備。

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坦白說，被川普一路駡「偷晶片」，罵到現在不論是政府或台積電一直不吭聲，只不斷呼籲不要疑美實在不可思議。這次面對面了再沒有不吭聲只喚不疑美的空間了。

林濁水說，要不要「go independent」，官方已經有太多回應，但是內容大都像是對內對民眾演講或和藍白互相辯駁，往往一點也不像要講給有基本國際政治、國際法素養的人聽的，這些話一旦川賴會時恐怕得剃除。這樣的問題並不多，但只要有就要避免。且先舉一例「中華民國台灣」就是一個很不要當的怪詞。

另外，一面講台灣是主權獨立國家一面講不要台獨也不容易讓人聽懂。無論如何賴總統曾經一再強調講國家四要素，這當然非講不可，但似乎稍加兩句闡述更好。還有面對美國的「一個中國政策」似乎也從來沒有有說服力的回應。無論如何好好準備一定是需要的。

他最後強調，台灣在國際有時也常受到很大尊重，但更常委曲得不得了也是事實，但是總統身分要表達台灣沒受到公平待遇就好了，但要說到要什麼表達人民的心聲嗎？的似乎不那麼好。

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