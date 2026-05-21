諷蔣萬安市政選舉都靠保母團護航 張育萌：自己出來打球啦

張育萌直言，拜託蔣萬安，市政靠保母團、選舉也靠保母團。都多大的人了，自己出來打球啦。（資料照）

媒體報導民進黨籍台北市長參選人沈伯洋團隊打造「市民之鎚」AI工作流程，分析市民熱線「1999」超過300萬筆資料，揪出蔣市府施政痛點。台北市議員游淑慧質疑「這叫蹭、叫假掰之鎚」。台灣青年民主協會理事張育萌直言，游淑慧罵沈伯洋結果罵到她自己，沈伯洋還暖回「游淑慧的質詢也在資料庫裡，不認為她的意見假掰」。張育萌也諷刺蔣萬安，「市政靠保母團、選舉也靠保母團。都多大的人了，自己出來打球啦」。

張育萌在臉書發文指出，沈伯洋分析超過300萬筆「1999市民熱線」的資料，找出蔣萬安最大的民怨，並取名叫「市民之槌」。這些公開資料，蔣萬安明明掌握了快4年，結果沈伯洋現在拿來用，就讓蔣萬安氣噗噗。

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張育萌表示，蔣萬安每次不爽，都會派出「保母團」打代理人戰爭，讓他直呼「我真的沒看過這麼廢的首都市長」。一大清早游淑慧就跳出來，先搶功勞說1999是郝龍斌時期推的。游淑慧還說，郝龍斌在競選的時候「這個政見還是我草擬的」。對此張育萌也質疑「看不懂游淑慧想表達什麼，妳擬的政見現在變蔣萬安的痛點，啊不就很厲害？」

游淑慧也罵沈伯洋，如果平常不懂市民生活，現在看了台北市開放資料，才突然發現台北有交通、有陳情，有民生問題，那沈伯洋就是「根本不了解市民之心」。對此張育萌也直言，「沈伯洋是土生土長台北人欸，五分埔出生，家裡長輩還曾經是里長。沈伯洋的阿祖要買菜，就是拉著他去永吉市場買菜。請問這樣是要怎麼『不懂市民生活』啦，游淑慧罵人前，真的拜託動腦想一下」。

張育萌也指出，沈伯洋真的是個很暖的人。暖到游淑慧罵他說「這叫假掰之槌」，沈伯洋還很溫暖地說，這份資料庫裡也包括議員質詢資料，所以游淑慧的資料當然也在裡面。沈伯洋還誇獎游淑慧說：「游淑慧很真實反應市民意見，我不認為她的意見是『假掰』的意見」。

至於另一位「大保母」是李四川，雖然他新北自身難保，還是很暖心地幫蔣萬安辯護，罵沈伯洋用AI「是不是又要來抹黑對手？」對此張育萌也諷刺，李四川自己起手式，就用AI做超荒謬的「瓢蟲公車」，還把板橋車站畫錯。

張育萌在文末也直言，拜託蔣萬安，市政靠保母團、選舉也靠保母團。都多大的人了，自己出來打球啦。

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