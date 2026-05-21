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    首頁 > 政治

    徐巧芯誤指1旗幟為民進黨旗遭打臉 林智群：這麼討厭台灣的形狀？

    2026/05/21 07:37 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委徐巧芯（見圖）昨在立法院質詢時質疑，僑委會贊助的活動竟出現民進黨的旗子、台獨的旗子，遭僑委會委員長徐佳青當場打臉「這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗」。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯（見圖）昨在立法院質詢時質疑，僑委會贊助的活動竟出現民進黨的旗子、台獨的旗子，遭僑委會委員長徐佳青當場打臉「這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗」。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯昨在立法院質詢時質疑，僑委會贊助的活動竟出現民進黨的旗子、台獨的旗子，遭僑委會委員長徐佳青當場打臉「這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗」。對此律師林智群諷刺，徐巧芯就住在台灣，「這麼討厭台灣的形狀嗎？」

    徐巧芯今日在外交及國防委員會質詢時指出，僑委會贊助的活動，海報上卻放著台獨旗幟。徐佳青隨即表示：「哪裡有台獨旗幟，我沒看到？」徐巧芯愣了一下並看著圖表示：「台灣旗阿，這不是中華民國國旗啊，黨旗！」不過徐佳青強調，這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗。但徐巧芯仍持續追問：「這不是黨旗，只是剛好長得一模一樣是嗎？」讓徐佳青大笑：「本黨的旗幟不是長這個樣子的，可能委員要再去比對一下。」

    據悉，民進黨黨旗為綠底白十字，中間鑲以綠色台灣圖案。而被徐巧芯質疑的僑民團體海報上旗幟，則是世界台灣人大會受到加拿大國旗啟發而提出的台灣旗，雖然乍看相似，但民進黨旗中間為「十字」，台灣旗為直線白底，兩者仍有差異。

    林智群在臉書發文指出，徐巧芯質詢時靠邀僑委會贊助的活動竟然出現民進黨的旗子、台獨的旗子，結果僑委會委員長徐佳青表示，那個是全美台灣同鄉會的社團旗子。

    對此林智群諷刺，「原來有台灣形狀就是台獨啊？巧芯自己就住在台灣，卻這麼討厭台灣的形狀嗎？」網友也紛紛留言「可能看到台灣的形狀會過敏」、「她可能看到綠色就開槍吧」、「見獵心喜結果踢到鐵板」、「自己到處塞藍色車輪，就以為別人跟她一樣喔」、「不做好功課還亂吠，可悲呀」、「同鄉會很多都是挺藍的欸。她確定要打這一題？」

    國民黨立委徐巧芯昨在立法院質詢時質疑，僑委會贊助的活動竟出現民進黨的旗子、台獨的旗子（見圖），遭僑委會委員長徐佳青當場打臉「這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗」。（圖取自國會頻道YT）

    國民黨立委徐巧芯昨在立法院質詢時質疑，僑委會贊助的活動竟出現民進黨的旗子、台獨的旗子（見圖），遭僑委會委員長徐佳青當場打臉「這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗」。（圖取自國會頻道YT）

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