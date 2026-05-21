稱美國對兩岸主張和國民黨一樣 鄭麗文批民進黨：台獨黨綱「臭酸」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨天在國民黨中常會批評賴清德總統的520談話，強調美國總統川普在川習會後說美國對台政策從未改變，也就是一中政策和不支持台獨政策從未改變。她希望民進黨回去好好重新討論黨綱、黨章，台獨黨綱、非核家園都可以下架了，「早就已經臭酸了，不要每天拿出來給台灣人民吃、聞都不想聞！」

鄭麗文表示，川習會剛謝幕，美國國務卿魯比歐說美國對台政策從未改變，美國總統川普接受訪問也說美國對台政策從未改變，美國駐北京大使接受美國媒體專訪時，也清楚說明美國對台政策沒有改變。「什麼政策沒有改變？一中政策跟不支持台獨政策從未改變。」

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鄭麗文表示，民進黨與賴清德不要閃躲、自欺欺人，民進黨的台獨和兩國論主張，從來都不是美國支持的政策。川普已公開說不希望看到有人走向台獨，也清楚挑明不會為台獨出兵，美國軍隊不會越過9500英里來支持台獨。

鄭麗文並引用美國駐北京大使龐德偉受訪時的談話，龐德偉指出，「美方完全支持《台灣關係法》、三公報，以及六項保證。不支持台灣獨立，也不希望看到任何跨海峽的脅迫行為，希望這件事能和平解決。美國想要的其實和中國想要的一樣，希望和平與穩定。美國不選邊站，希望由台灣人民、中國人民自己決定未來」。

鄭麗文說，從川普總統在北京的談話、返美後接受多項專訪，到美國駐北京大使的談話，內容是不是很熟悉？「是不是跟中國國民黨的主張一模一樣？」這是北京、更是華府長期的兩岸政策、對台政策，也是國民黨長年的兩岸政策，更是中華民國憲法長期的原則與內容。

鄭麗文強調，基於這樣的政治原則與國際共識，美中台共同締造兩岸和平穩定關係，合乎台灣人民利益，合乎中華民國憲法規定，也合乎中華民國利益。

鄭麗文表示，賴清德有義務告訴大家，一個全世界都不支持的台獨，為什麼不敢正面回答？「請問民進黨什麼時候下架台獨黨綱？請問賴清德總統什麼時候廢止《正常國家決議文》？」因為不管是台獨黨綱，或是《正常國家決議文》，都是徹底否定中華民國憲法，與賴清德說每天都要遵守憲法的說法完全相反。

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