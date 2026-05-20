盧秀燕宣布22日起清查百貨防偷拍 挨批「打草驚蛇」

盧秀燕今宣布22日起清查百貨防偷拍。（記者蘇孟娟攝）

台中東區LaLaport驚爆有賣場監視器疑朝更衣室拍攝，台中市長盧秀燕今日宣布，自週五、22日起全面清查台中市17家百貨及有更衣行為的大賣場，防針孔偷拍；但多名議員質疑先宣布後稽查恐打草驚蛇，讓不肖人士有時間提早因應，稽查恐淪形式，收不到打擊犯罪效果。

對此，盧秀燕則強調，中央也是以相同模式辦理，她另強調，稽查目的在杜絕歪風，不是為「守株待兔」放任不法人士繼續偷拍，市府啟動專案後就會排期程稽查，有嚇阻作用。

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台中東區LaLaport驚爆疑偷拍事件，業者已表示配合調查，並全面清查；盧秀燕指出，事件已移送法辦，考量百貨公司有很多試穿地方，可能成偷拍熱點，已指示相關單位擴大稽查，除目前已展開稽查的300多家醫美診所、運動場館及三溫暖業外，包括百貨公司、大賣場等17家有更衣需求的場所，將增列為第4類稽查範圍，自22日起擴大稽查，盼杜絕不法行為。

不過，包括台中市議會民進黨團總召周永鴻與議員蔡耀頡質疑，台中市之前大動作宣布啟動反針孔稽查行動，但宣布後事隔多日才出動稽查，這次擴大查百貨業也是先宣布，22日才開始查，並非即刻行動，恐打草驚蛇，應突襲稽查才能奏效。

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