何欣純挺賴清德！喊台中生育津貼加碼最高8萬、坐月子補助5萬

賴清德宣佈發放5000元成長津貼，何欣純也喊生育補助加碼到4萬以上。（記者蘇孟娟攝）

總統賴清德就職兩週年，提出因應少子化，將推出0-18歲每人每月5000元的成長津貼，民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，未來她若擔任台中市長，生育津貼將從現行2萬加碼為第1胎4萬、第2胎6萬、第3胎8萬，另也推出坐月子產後每胎5萬補助，另教育及托育均有加碼，讓年輕夫婦無後顧之憂生育下一代。

何欣純說，總統發表就職2週年談話，提出經濟、民生、國防、科技、教育等多項新政策，其中為應對少子女化，賴拋出每人每月5000元的家庭支持政策。

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她說，除了支持中央政策外，她也提出「6星婦幼政策」包含生育、教育、托育的加碼政策，包括「生育補助加倍，產後安胎加碼」，第1胎4萬、第2胎6萬、第3胎8萬，坐月子產後每胎5萬補助，另0-2歲嬰幼兒營養每月1500元補助、6歲以下幼兒免門診部分負擔、腸病毒疫苗接種補助。

至於0-2歲公托名額倍增，增設2歲幼幼班、擴大假日臨托，延長夜間托育等。

何欣純說，台中市預計新學年起推出公立國中小學營養午餐免費，她主張擴及私立國中小學生也受惠，另16歲以下市府所轄藝文場館免門票，盼能打造「六欣市政、六星級的福利」，一起讓台中創新。

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