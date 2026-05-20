520大方放閃！莊競程曬婚紗照感謝老婆支持參選新竹市長

520放閃！民進黨新竹市長參選人莊競程曬婚紗照，感謝老婆支持參選新竹市長。（照片取自莊競程網路社群貼文）

今天是「520」甜蜜的日子，除有不少新人選在今天結婚登記，不少情侶夫妻也在今天放閃浪漫愛情，民進黨新竹市長參選人莊競程今天就在網路社群貼了一張婚紗照，並對老婆放閃，感謝老婆支持與陪伴，是他最溫暖的力量，也是他前進新竹市參選市長的最大支柱。

莊競程獲徵召參選新竹市長後，1個多月來，以新竹市為家，日前與媒體交流時曾提到老婆是苗栗人，他算是客家女婿，與老婆育有1子，並提到老婆是他最大的支持力量，因為每次的參選決定，他的太太都全力支持，從參選台中市北屯區立委，挑戰5連霸的立委沈智慧，到此次獲徵召參選新竹市長，當總統賴清德欽點，給他2天時間回家問家人時，他的太太第一時間就表態支持，這是他全力衝刺的重要支持力量，因此他也趁今天520的日子，想跟他的老婆說一句：老婆我愛妳。

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莊競程並提醒，今天別忘了跟身邊你愛的人，還有愛你的人，說一句：520快樂，我愛你！因為有愛的地方，就有幸福與溫度。

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