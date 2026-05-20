反酸沈伯洋多了解支持台北建設 市府：不提具體方案叫專注市政？

台北市政府反問沈伯洋，難道「沈委員」不認同台北、宜蘭「雙科合作」政策方向？呼籲他多關心、了解、支持台北的建設發展，提出具體方案。圖為蔣萬安去年視察T17、18基地。（資料照）

國民黨籍宜蘭縣長參選人吳宗憲、台北市長蔣萬安喊出「雙科合作」，推動北投士林科技園區、宜蘭科學園區的產業連結與人才交流，帶來更多優質的就業機會。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今天說，要跟別人合在一起之前，須先解決北士科交通、電力的「燃眉之急」。北市府副發言人蔡畹鎣反問，難道「沈委員」不認同台北、宜蘭「雙科合作」政策方向？呼籲他多關心、了解、支持台北的建設發展，提出具體方案。

蔡畹鎣說，市府持續推動北士科短、中、長期各項交通精進措施，包含4月10日上路的首條公車路線「北士科1（代號BS1）」；6月2日起取消鄰近北士科的承德路（士商路往中正路）調撥車道；7月向交通部提報「社子-士林-北投-大同區域路網」評估。

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另，各項聯外道路建設也都分別在可行性評估、規劃與設計階段，例如新建連接新北蘆洲至北市社子島的蘆社大橋、洲美快速道路南延至國道1號、洲美快增設大業路匝道，以及新建連接福國路的社子島聯外橋樑等，持續推進中。

蔡畹鎣質疑，沈委員只是輕描淡寫地說一句「交通沒解決」，想請問在你的想法裡，交通到底要怎麼解決？還是只要質疑、不提具體方案，就叫做「專注市政」？反指其可能對市政仍不太熟悉，市府也多次表達，願意解釋給他聽。

電力方面，蔡畹鎣說，目前市府和台電已針對相關議題積極討論，短期將由仙渡變電所支應園區用電成長需求，中、長期規劃由新設文林變電所提供穩定供電，相關建置期程持續和台電協商，以確保園區供電穩定為首要目標，穩健推動相關進度，呼籲「沈委員」多關心、了解、支持台北的建設發展。

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