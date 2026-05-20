賴清德拋0到18歲「5千元成長津貼」 高嘉瑜：真正減輕年輕世代壓力

高嘉瑜也強調，面對少子化挑戰，政府不能只喊口號，是要真正減輕年輕世代在「婚、孕、養、育」上的壓力。（翻攝高嘉瑜臉書）

今（20）日是總統賴清德、副總統蕭美琴就任兩週年。台北市議員第二選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜表示，今天520除了象徵民主台灣一路走來的堅持，更令人振奮的是總統提出每月5000元的「0到18歲成長津貼」重要願景，一路陪伴孩子成長到18歲。高嘉瑜也強調，面對少子化挑戰，政府不能只喊口號，而是要真正減輕年輕世代在「婚、孕、養、育」上的壓力。

高嘉瑜表示，每月5000元的成長津貼，陪伴孩子一路到成年，最高可累積108萬元，其中部分更將設計為「兒少未來帳戶」，讓孩子成年後可用於就學、創業與人生規劃。

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高嘉瑜說，時間，是最好的複利，投資孩子，就是投資台灣的未來。面對少子女化挑戰，政府不能只喊口號，而是要真正減輕年輕世代在「婚、孕、養、育」上的壓力，從成長津貼、友善職場、育兒支持到住宅政策，建立完整的家庭支持系統，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，也敢追求幸福人生。

高嘉瑜說，當台灣GDP突破32兆、國家整體實力提升，政府更應把資源投資在下一代身上，因為孩子不是成本，而是台灣最珍貴的資產，「共好、共榮、共融，是台灣邁向未來的新方向」。

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