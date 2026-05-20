藍委稱支持國防不能盲目通過 顧立雄：軍購符合不對稱戰力需求

行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄答詢。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德今就職滿2周年，他談話提到，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必影響台海和平穩定，政府將另提特別條例等。國民黨立委林沛祥質詢強調支持國防，但立法院不能看到「抗中保台」就盲目通過，必須嚴格檢視其適用性。國防部長顧立雄則回應，相關採購歷經美方2年磋商，皆符合「不對稱戰力」需求，具備遠程增援與精準打擊能力，有引進之必要。

立法院今日下午增開院會，國防部長顧立雄等相關部會首長報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過」並備詢。

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林沛祥指出，他支持國防、強化國軍，也支持保衛中華民國，但立法院不能看到「抗中保台」就直接通過預算，而是要替人民檢視武器是否有用、值不值得、適不適合台灣。此次軍購包含海馬士系統、M109A7自走砲等，總金額近3000億元，其中海馬士相關採購達1597億元，他質疑，海馬士雖具高精準與高機動能力，但台灣是否真有能力讓系統在戰爭時存活，國防部有無完整兵推與相關規劃。

顧立雄表示，此次特別條例主軸就是「不對稱戰力」，若不符合相關要件，美方也會有所遲疑。經過2年磋商，美方提出的案項都被認為符合不對稱戰力需求。海馬士具機動移防、遠程跨區增援、分散部署及致命火力等特性，符合面對共軍全面入侵下的不對稱戰力建構。

針對作戰持續力，顧立雄也說，原規劃擴增4條彈藥產線、提升120天戰備存量，但相關預算遭刪除；另外，包括分散部署、偽裝及欺敵等，也都在規劃範圍內。

林沛祥質疑，M109A7自走砲是否真的符合台灣不對稱作戰需求，60門總價達806億元，平均每門超過13億元，台灣是否適合投入高比例重型自走砲。顧立雄回應，無人機與反制無人機能力都很重要，目前也正規劃建置相關戰力；至於M109A7具30公里以上精準打擊能力，可與海馬士搭配，特別在反登陸作戰時，較現有牽引砲具備更好的射程、精準度、自動化射擊、GPS定位及數位化指管能力，因此有引進必要。

林沛祥提出三點建議，第一，全面地下化彈藥庫與機動陣地，並要求盤點地下油庫、彈藥庫、備援機動陣地及暫時偽裝設施，強調高價武器若未分散與地下化，恐在開戰初期即遭摧毀。第二，建立快速量產體系，提升飛彈零件、通訊設備、電戰模組及衛星備援等民間量產能力，以因應封鎖與補給中斷。第三，建立非紅供應鏈審查制度，要求軍購與國內外廠商採一致標準，檢視晶片、通訊模組與電子元件來源。

顧立雄回應，希望委員能夠支持非紅供應鏈的國防自主產品。

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