白徵召邱臣遠空降選竹北市長！林碩彥顧全大局「留守新竹縣議會」

民眾黨黨主席黃國昌（左）授旗給邱臣遠（右）。（記者王藝菘攝）

民眾黨今日正式宣佈徵召前新竹市副市長邱臣遠，正式投入年底竹北市長選戰，不只民眾黨黨主席讚他認真負責，前主席柯文哲也承諾會全力輔選他直到勝利；對於選戰和政策願景，邱強調，他是海外台商、三寶爸，更有立院和竹市府實務經驗，目標將竹北打造為新竹發展主引擎，以「最有經驗的新人」自詡，全力成為竹北最好選擇。

邱臣遠聯手竹市成「科技雙子星」

民眾黨中央黨部今日下午召開「竹北邱臣遠，幸福真永遠！民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長」記者會，除竹北市長參選人邱臣遠，民眾黨前主席柯文哲、黃國昌等人皆出席。

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喊出「竹北邱臣遠、幸福真永遠」的民眾黨竹北市長參選人邱臣遠說，他有海外台商經驗、當立委，更有新竹市府的實務經驗，此外，他同時也是七年級的三寶爸，深黯竹北市民的生活痛點，面對這座人均年齡僅38歲的高科技產業重鎮，他拋出「雙城共榮、科技治理、幸福宜居」三大願景，目標複製竹市成功經驗，打造大新竹區域治理平台，讓竹北變身成長主引擎，並與竹市共為新竹的「科技雙子星」。

民眾黨黨主席黃國昌指出，作為民眾黨6年前首度踏入國會的「五虎將」之一，邱臣遠在領導新竹黨部主委期間認真負責，在地方建構了相當堅強的實力與人脈；更感謝他在新竹市長高虹安落難後一肩扛起新竹市政、民眾黨的在地黨務，強調他至今積累的公共事務經驗，讓他對邱年底拿下竹北深有信心；前黨主席柯文哲則強調，他會全力為邱輔選，直到奪得最後勝利。

林碩彥：戰士沒有選擇戰場的權力

此前曾表態有意征戰竹北市長選戰的民眾黨新竹縣議員林碩彥，今日記者會也透過影片恭賀邱出線。林碩彥表示，年底九合一選舉將近，他在多方協調下，最終接受黨中央徵召參選新竹縣議員，顧全大局「留守新竹縣議會」；他強調，戰士沒有選擇戰場的權力，他決定爭取議員連任後，接下來會帶領民眾黨在新竹縣打選戰，目標在竹縣議會中成立黨團，發揮更大監督力量。

對於新竹縣「藍白合」情況，黃國昌指出，兩黨之間在這裡都有相當好的溝通協調，透過邱臣遠競選竹北市長、國民黨立委徐欣瑩出戰新竹縣長，高虹安市長爭取竹市長連任，三者之前一定能形成最強「鐵三角」組合。

被問及外界認為他空降竹北，後續如何爭取選民信任？邱臣遠說，他除會和竹北民意代表、地方人士請益和交流，更強調他曾是海外台商、待過立法院，至今也已在新竹發展兩年半，從竹市副市長到代理市長，每天都在面對交通、教育，乃至竹市、竹北和竹縣間的治理議題，認為自己是「最有經驗的新人」，而竹北市長要有即戰力，因此深信自己是竹北最好的選擇。

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