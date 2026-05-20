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    首頁 > 政治

    遭綠營砲轟凍結潛艦國造預算 柯志恩：下週安排台船工會與藍委溝通

    2026/05/20 19:05 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩回應說，已著手安排台船工會與藍營立委下週當面溝通。（資料照）

    柯志恩回應說，已著手安排台船工會與藍營立委下週當面溝通。（資料照）

    國民黨提案100％凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」119.5億元預算，形同直接衝擊高雄造船產業與台船員工生計，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆陸續點名國民黨高雄市長參選人柯志恩表態。柯志恩今（20）日傍晚回應說，已著手安排台船工會與藍營立委下週當面溝通。

    邱議瑩強調，台船就在高雄，員工9成都是高雄人，這筆預算影響的不只是軍事建案，更牽動高雄造船產線、工程師、技術人員、船廠勞工與大量協力廠商，「背後更是許多高雄家庭的工作與生計。」台船工會已公開嚴厲譴責相關提案，甚至不排除串連產業與勞工團體走上街頭抗議，她批評，「第一線勞工都感受到威脅，柯志恩委員卻一句話都不敢說。」

    賴瑞隆也說，潛艦是台灣重要的國防產業，也涉及國家安全，他強烈譴責與抗議國民黨100％凍結潛艦國造預算，呼籲柯志恩站出來說清楚講明白，「過去她說會支持台船工會，卻說一套做一套，當台船工會要抗議時，卻悶不吭聲，躲在黨意後面！」

    對此，柯志恩回應，支持台船、支持高雄產業與監督政府預算，從來不是互相衝突的事情，而是必須同時兼顧的責任。該提案引起基層擔憂，她也已收到台船工會與相關產業人士反映，對於預算審查可能造成的不安與憂慮，她完全理解，「已著手安排台船工會與藍營立委下週當面溝通，承諾會在理性監督中，為台船員工爭取最公開透明的保障」，這才是真正對高雄及對國家安全負責的做法。

    柯志恩指出，潛艦國造攸關國家安全，同時牽動高雄造船產業發展與許多勞工家庭生計，國民黨國防外交委員會針對相關預算提出凍結案，是基於專業監督及風險控管考量，目的在於督促政府就計劃進度、執行效益與後續配套提出更完整說明，絕非杯葛國防、更不是刪除預算。

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