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    首頁 > 政治

    蕭旭岑案調查懸而未決 李德維證實：馬辦另有資料未提供

    2026/05/20 18:15 記者劉宛琳／台北報導
    馬英九基金會董事、三人調查小組成員李德維。（記者田裕華攝）

    馬英九基金會董事、三人調查小組成員李德維。（記者田裕華攝）

    馬英九基金會前執行長蕭旭岑遭基金會指控違反財政紀律，蕭旭岑昨指基金會未將資料交給調查小組調查，基金會澄清。但三人調查小組之一的基金會董事李德維今受訪證實，他們確實只收到「部分的」紙本資料，在訪談過程中又發現另外的資料，基金會確實沒有提供，還在思考要不要提供。

    李德維表示，4月20日他們確實收到「部分的」紙本資料，但訪談過程中又發現還有另外的資料，並曾詢問過基金會人員是不是應該提供？「他們（指約談人員）其實出席都有帶律師，所以他們說還要討論」，表示是有這個資料，確實沒有提供，他們必須思考要不要提供。所以他們才提到，有掌握了部分的資料而非全面的資料，因為在訪談的過程中確實會有不同的訊息。

    李德維強調，三人小組都是志工，不是領薪水的專職人員，大家也都有各自的行程，所以由基金會來限定時程，三人小組不以為然。所以他也奉勸基金會的專職人員要懂得遵守財團法人法，懂得遵循董事會才是基金會的最高權力機構，而不是在那邊領薪水上班的人，這個大家一定要釐清。

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