中國監視WHA健走嗆「蹭會」刷存在感 陸委會：不因中共阻撓退縮

陸委會說，中共慣常透過各種方式，干擾我國際參與；政府不會因為中共的阻撓而退縮，將繼續爭取台灣參與WHA。（資料照）

世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率團隊到當地交流，與台灣媒體視訊受訪時說，今年私下還是感受到來自中國的壓力，尤其在健走活動時，感覺有中國派來的人在監視。中國國台辦今天反嗆，民進黨當局藉「蹭會」等行為刷存在感，只會自取其辱，改變不了「謀獨挑釁」注定失敗下場；陸委會強調，中共慣常透過各種方式，干擾我國際參與，政府不會因為中共的阻撓而退縮，將繼續爭取台灣參與WHA。

石崇良19日晚間指出，WHA在日內瓦登場，台灣已經連續10年沒獲邀，今年我們的做法更多元，不再侷限在會議室裡做正式會議，可是場邊交流，疑似因為美國的退出，中國從旁監控施壓。

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石崇良提及，「如果說沒有感受到任何壓力，倒也不全然沒有啦，也有很多理念相近的國家，表達支持台灣參與WHA，私下當然還是有一些，我們感受到的壓力，比如說，健走活動的時候，就會感覺好像，周邊比較有一些類似像中國方面派來的人，在旁邊監視我們的行動」。

國台辦發言人朱鳳蓮上午在例行記者會說，我們按照「一個中國原則」處理「台灣地區」參加包括世衛組織在內的國際組織及活動的問題，這個立場是不會改變的，而且是一貫的。

朱鳳蓮指稱，民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，是導致「台灣地區」不能與會的根本原因。民進黨當局操作世衛大會相關問題，意圖謀獨政治操弄，根本無視台灣民眾的利益福祉。

朱鳳蓮嗆聲，民進黨當局藉「蹭會」等種種行為刷存在感，做政治文章欺騙島內民眾，只會自取其辱，改變不了「謀獨挑釁」注定失敗的下場。

對此，陸委會說，台灣是世界的台灣，台灣人有權利走向世界，中共無權置喙。中共慣常透過各種方式，干擾我國際參與；政府不會因為中共的阻撓而退縮，將繼續爭取台灣參與WHA，推動國際醫衛合作，堅定守護2300萬台灣人民應享有的國際參與權利。

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