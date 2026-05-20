馬文君狂擋無人機特別預算 卓榮泰嗆：對潛艦同樣態度「我不了解」

國民黨立委馬文君今日質詢行政院長卓榮泰。（翻攝直播）

國民黨立委馬文君屢次阻擋國防預算，她今日在立法院質詢聲稱，政府不要把國防特別預算刪除無人機，就講成台灣沒有無人機，這是欺騙說法；行政院長卓榮泰當場駁斥，不是欺騙啊！並直指馬對於潛艦、無人載具，「都是同樣的態度，我不是很了解」。

立法院日前通過7800億的軍購特別條例，相較於行政院提出的1.25兆規模，少了4700億。馬文君又提案，將海軍司令部在今年度總預算案中所編列第三階段後續艦籌建119億全數凍結，更在海軍「各式靶具採購案」中砍成「負1800萬」，引發外界質疑。

請繼續往下閱讀...

馬文君今天針對無人機、潛艦議題質詢，她聲稱，今年國防公務預算已編列9450億元，先前通過的韌性預算，跟國防相關有1100億元，其實已經上兆，這次通過的特別條例部分，針對軍購部分有7800億元，所以不是刪掉4700億元，而是增加這7800億元。

馬文君指出，無人機預算部分，國防部在115年編列將近120億元，國防部報告清楚載明，政府不要說特別預算沒有過，台灣就沒有無人機，這是一個欺騙的說法。

卓榮泰當場反駁說，「不是欺騙啊！你講到欺騙，你要讓我講啊」；馬文君隨即插話稱，115年編了將近120億元，無人機的預算是一層一層疊上去的。

馬文君舉例，劍翔無人機之前是編列119.8億元，這個計畫還在執行中，五大信賴產業推動方案有18.8億元，經濟部統籌型計畫規劃2025至2030年有400多億元，海巡及其他部會也有編列無人機和反無人機的預算，只是都是分散的，而且預算都相當高，所以問題不是有沒有編錢，而是錢花到哪裡去了？

面對馬文君連番質疑無人機預算，卓榮泰痛批，所以委員是反對我們的研發、製造走到一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代，要停留在現在這個階段？

馬文君反嗆，你有沒有認真聽，你要長期大量，依照國防預算歷年有怎樣的成果，如果沒有辦法，就應該好好做好後，再去增加預算。幾千億元都做不好，我們就要質疑浪費納稅錢。

卓榮泰直接回嗆，「委員對於潛艦、無人載具，都是同樣的態度，我不是很了解啦！」

馬文君則說，不要把潛艦拿出來講，下水那是影響士官兵的安全，今天不是你說可以就可以，還沒有正式通過；卓榮泰痛批，國防部多少同仁辛辛苦苦對國造潛艦拚命，你卻一再這樣。

馬文君又說，原型艦沒有通過，後續艦要用什麼做？這些相關概念，包括無人機等，國防部長站在旁邊他很清楚整個過程，這是怎樣的核心價值。潛艦不僅要安全，還要能打仗。

卓榮泰直言，「那請委員多多支持和鼓勵啊！」馬文君回嗆，支持和鼓勵不代表能縱放；卓則回應，我都不能縱放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法