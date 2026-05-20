質疑沈伯洋只能回答娛樂題 賴苡任：市政題處理能力不足

國民黨籍台北市議員參選人賴苡任（左）等人至台北市議會門口發放雞排。右為滿志剛。（賴苡任提供）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今被問到，國民黨籍台北市議員參選人賴苡任等人至台北市議會門口發放雞排，沈詢問並回「發幾份？大家開心，我就開心。」對此，賴苡任表示，沈伯洋只要遇到與市政無關的問題，往往能回答得非常漂亮，不管是體育、動漫或其他偏娛樂性、輿論性的議題，例如發雞排，都有辦法展現良好口才及高度，然，一旦真正進入問題核心「市政到底該怎麼解決？」其表達與處理能力明顯不足，常用問題來回答問題。

對於雞排題，沈伯洋回應，大家遇到壓力時，都會想吃雞排、喝珍奶，這是一種幸福感，當然很好，但是幸福感不能只靠這一些，還要思考如何找出市民的痛點、減輕壓力，順利度過一天，例如來不來得及接小孩、有沒有配套措施等，整件事情如果幸福感都有了，可能可以「救到一些雞」。

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賴苡任認為，沈伯洋回答的很好也展現高度，只要遇到與市政無關的問題，往往都能回答得非常漂亮，可是當進入「深水區」碰到市政議題，沈在回答時，常會以問題回答問題，凸顯表達與處理能力不足，如果持續下去，11月28日海水退了之後，自然就會知道是誰沒穿褲子。

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