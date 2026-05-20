改由經濟部提「無人載具特別條例」可行？卓揆：用途、需求不一樣

行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄答詢。（記者叢昌瑾攝）

立法院通過7800億縮水版國防特別條例，在野刪除包含無人機預算在內的商購、委製預算項目引發批判。民進黨立委陳冠廷今天在院會質詢時關切，藍委拋出由經濟部主導再提「無人載具特別條例」來補足相關缺口是否可行？行院長卓榮泰回應，用途跟需求不太一樣，目前經濟部也有無人機產業的統籌型計畫會以商用為主，若要進入到軍規則以國防部為主。

陳冠廷指出，這次的「國防特別條例」經過了多次朝野協商後，「商購」與「委製」的部分最後仍未被納入特別條例中，行政院後續的補救方式要怎麼做？總統今天有特別提到，方案可能包含再提特別條例、增加追加預算或者是在擴大一般公務預算中來做調整。

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行政院長卓榮泰回應，首先，應該要讓國會多數的在野黨委員知道，目前狀況將影響到國內軍工相關廠商產線的先期準備、台灣與國際合作機會，甚至影響國內在民主供應鏈中「無人機產業鏈」的形成，這個影響非常巨大。

他強調，刪減的狀況在整體國防防衛上，不論是在「全域偵知」、「指管決策」、「高效打擊」乃至於「防禦韌性」上都會有所不足，也失去了本土產業自主發展最重要的一塊拼圖。政院目前與國防部研議討論，不排除以另提一部特別條例、追加預算，或納入年度公務預算等方式來彌補國防需求。

陳冠廷詢問，執政黨必須思考如何在國民黨內部中創造可能性，國民黨內目前有多個聲音，包含唱和中共派、務實派，而在國民黨立委今天拋出以經濟部為主導提出「無人載具特別條例」的方案，是否可行？

卓榮泰說明，國防特別預算是以國防部為主導，若涉及軍規、軍用裝備，改由經濟部主導是否能與國防需求是否有效銜接，他感到懷疑。可能會有問題；國防部長顧立雄說，如果是軍用戰備，主管機關就會是國防部，如果是由經濟部另立一個特別條例，能不能直接涵蓋軍用裝備的研發與採購，在法律上可能會有一些要思考的問題。

陳冠廷追問，是否有可能「分流處理」，在無人載具部分，涉及到「槍砲彈藥刀械管制條例」、高殺傷性的武器與重載載具，這當然不能由民間主導；但在「軍民通用」的無人載具本身，經濟部有無發揮的角色？

卓榮泰認為，用途跟需求不太一樣，仍會以國防部為主提出未來的需求，目前經濟部也有無人機產業的統籌型計畫會以商用為主，若要進入到軍規則以國防部為主。經濟部長龔明鑫補充，經濟部可以在企業與法人提供更多製造、研發能量，但需求方還是要以國防部來掌握需求規格、採購主導權。

陳冠廷總結，他並非認為一定要由經濟部主導，也覺得無人機產業本身就要由國防部主導，但在執政黨於國會不占多數的情勢下，當在野提出相對可能性時，要如何整合相關意見，尋求補救方案。此外，在一般預算中，以計畫性預算、跨年度預算來推進也是一個可行的方式，近年台灣經濟成長與稅收持續擴充，在一般預算中也有機會去擴充，來彌補3000多億的無人機、AI指管系統等缺口。

立委陳冠廷質詢。（記者叢昌瑾攝）

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