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    首頁 > 政治

    時力質疑蔡春綢成黑金人頭 黃國昌：雙標「小綠」別自稱第三勢力

    2026/05/20 17:40 記者陳治程／台北報導
    民眾黨黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    時代力量昨召開記者會指出，民眾黨不分區立委蔡春綢疑成胞弟蔡咏鍀安插的「人頭立委」，不只其服務處由兩人共用，且朝天宮金流疑似流向蔡本人相關協會，加上服務處二樓疑成聚賭空間等，認為這樣具黑金背景的民意代表不應進入國會，引發爭議。對此，民眾黨黨主席黃國昌今反嗆時代力量雙標，對民進黨黑金人士沒坑半聲，更直言時力「已經淪為小綠」，當小弟跟打手到這個程度，以後不要自稱第三勢力。

    「時力對綠黑金人士沒坑聲」

    民眾黨中央黨部今下午召開「竹北邱臣遠，幸福真永遠！民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長」記者會，除竹北市長參選人邱臣遠，民眾黨前主席柯文哲、黃國昌等人都將出席，並在誓師後儀式後接受媒體提問。媒體指出，時力昨點名民眾黨黨主席黃國昌，指出他曾強調第三勢力要跟黑金劃清界限，但蔡如今捲入黑金疑雲，出現不符他先前主張的疑慮。

    對此，黃國昌回應，蔡春綢委員，過去是曾代表中華民國出賽的優秀選手，並回到學校「作育英才」教了幾十年的書，如今卻招致時代力量的政治攻擊、被貼上「黑金」兩個字，直言「有沒有搞錯啊？」。黃還進一步將矛頭指向民進黨，指出當中不乏與黑金勾結之人，反嗆時代力量「已經淪為小綠」敢出來噴半聲？對此相當不以為然。

    黃重申，蔡春綢委員至今在立法院教文委員會中，為運動選手、學生甚至是「大學法」所做的努力有目共睹；且在國會中完全沒提任何包庇黑金的法案，認為時力將黑金掛在蔡頭上「真是情何以堪啊」。

    黃最後説，時代力量可以去檢視立法院裡幫黑金推動修法的委員，但他們看見是民進黨的立委「整個嘴巴都閉起來」，大酸他們當綠營小弟、打手到這個程度，「真的以後不要再說自己是第三勢力」。

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