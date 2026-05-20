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    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選舉藍綠交火 吳宗憲批林國漳鎖縣心態阻礙地方發展

    2026/05/20 17:11 記者江志雄／宜蘭報導
    吳宗憲（中）批對手林國漳鎖縣心態阻礙地方發展。（資料照，記者江志雄攝）

    吳宗憲（中）批對手林國漳鎖縣心態阻礙地方發展。（資料照，記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨晚舉辦大型造勢，邀請台北市長蔣萬站台，希望台北市成為「宜蘭線+1」跨縣市合作重要夥伴，被民進黨競選對手林國漳批評是選舉口號。吳宗憲競辦今天（20日）呼籲林國漳別用「鎖縣」心態阻礙宜蘭發展。

    吳宗憲競辦發言人鄭皓文反問林國漳，對跨縣市合作強烈反彈，難道要宜蘭「鎖縣」、閉門造車嗎？另外，林國漳沾沾自喜地羅列宜蘭科學園區有大廠進駐，卻無視宜科土地出租率僅4成現實，民進黨的科技戰略就是雙手一攤，放棄爭取嗎？

    鄭皓文說，吳宗憲爭取的矽光子封裝與測試，位處產業後段供應鏈，宜科嚴格環評是為阻絕傳統高污染工業，矽光子封裝則是國科會與竹科積極推動的低污染、低能耗、高附加價值尖端產業，請對手陣營不要亂扣污染的帽子。

    鄭皓文強調，面對高科技產業風潮，我們該做的是爭取產業進駐、爭取中央資源，同時提升環保配套，而不是如林國漳所說，還沒努力就先放棄，甘願讓宜科6成土地繼續閒置，產業升級的腳步停滯不前。

    TPASS政策方面，吳宗憲主張整合方案，讓宜蘭納入「北北基桃宜1200大聯盟」，讓更多宜蘭人留在家鄉居住，通勤更便利。

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