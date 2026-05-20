台中海線輔具中心女員工輕生 江肇國批合約量服務量KPI就是錯誤

民進黨台中市議員江肇國（右2）揭露市府委外的海線輔具中心女員工輕生。（記者蘇金鳳攝）

民進黨市議員江肇國今天揭露，社會局委外經營的台中市海線輔具中心一名女員工，2月18日大年初二到辦公室輕生，遺書寫下有做不完工作，產生自我否定而走上這條路。事發至今，社會局雖有調查，但找不到原因，而且市長盧秀燕還不知情。他痛批，合約量服務量KPI製定就是錯誤，要求重啟調查，不要讓勞動部勞發署悲劇再發生。

盧秀燕說，並未有人向她通報；社會局長廖靜芝說，台中市海線輔具中心有委外單位，該名女員工受僱於委外的基金會，從事該項工作已有5年時間，海線跟其他輔具中心工作量相比，人員配置及工作量，根據合約是符合，其他員工有接觸，也沒有跟僱主反映，事先看不出來，很遺憾，已請勞工局勞檢，去年加班時數整年16小時，沒有發現有異常，此案已由副市長賴淑惠親自主持跨局處會議。

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市議員江肇國痛批，市府調查此事件說沒有過勞、沒有過度負荷，但社會局跟該單位的年度合約3500件，但事後回調，有5310件，多出153％，而這些多出來案子誰來負擔？

民眾對輔具中心要求服務，輔具中心不能拒絕，但社會局跟輔具中心所擬具合約只依海線身障人口，但中心服務對象還有高齡及意外者，不是用身障人數預算，他痛批「合約量服務量KPI製定就是錯誤」。

江肇國指出，勞動部勞發署事件記憶猶新，該事件發生連部長下台，要求市府重啟調查，並要市長重視建設局及都發局因人力不足員工過勞的情形。

社會局說，海線輔具中心由台中市私立家寶社會福利慈善事業基金會承辦，該名員工已任職多年。市府接獲通知後，除要求承辦單位說明事件經過及處理情形，也由勞動檢查處前往實施勞檢，並邀集家屬、承辦單位及勞檢處召開協商會議，其相關調查資料已提供家屬說明。

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