邱臣遠挑戰竹北市長》轉攻竹縣長？鄭朝方鴨子划水：給選民最好選擇

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，他們把竹北市長和新竹縣長綁定徵召，還在持續努力中。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣竹北長鄭朝方，本身也是該黨新竹縣黨部主委。針對民眾黨徵召新竹市副市長邱臣遠選竹北市長進而推動藍白合，他說，民進黨在新竹縣，預計6月初會底定縣議員提名名單，全縣13鄉鎮市都會有提名人選。至於竹北市長和其他12個鄉鎮長的徵召或是策略聯盟等，須跟新竹縣長的提名徵召連動，目前仍鴨子划水按部就班推動中，他還在持續努力。

「竹北市長和新竹縣長提名徵召連動」

鄭朝方說，年底各政黨誰來選竹北市長舉國關注，這是大家對竹北市公所84人團隊4年來的努力給了具體的肯定，大家才會如此對一個，相當於（新竹市）一個區公所的竹北市公所誰來主政這麼關心。這也說明了，想要做事情並不會受限於自身在哪個層級。

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至於民進黨在竹北市長的佈局，鄭朝方認為跟縣長選舉有關，應該要連動提名或徵召。整個年底基層選舉，他們目前是按部就班在進行，很快就會給縣民和市民、甚至其他鄉鎮有最好的選擇。

鄭朝方以黨部主委身分強調，這次民進黨在新竹縣各鄉鎮市都有提名的席次，其中湖口鄉，包含婦女保障名額在內會提名2席，6搶4的竹北東區將做全民調決定後，由黨提名，預計6月初就會大致底定。

而新竹縣長跟竹北市長的部分牽涉較廣，要尊重地方，也牽涉到黨中央。無論是跟黨內同志或支持者，他們將討論出一個最大公約數。基本上他希望竹北市長也好，或者是其他鄉鎮市長也罷，其實都應跟縣長選舉連動，特別是在其他鄉鎮，他將持續努力拓展可以合作的可能對象和能量。

民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方說，年底竹北市長選舉各方關注，這是對竹北市公所84人團隊的肯定。（記者黃美珠攝）

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