賴總統喊話堅守共同底線 蘇紫雲：提醒在野勿掉進「姑息主義」陷阱

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。（資料照）

總統賴清德今發表就職2周年談話，宣示強化國防來維持台海和平穩定現狀，並喊話朝野面對外部威脅，團結守住共同的底線。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，從歷史經驗出發，對話必須有足夠的國防作為籌碼，總統是善意提醒在野黨主席，千萬別掉「姑息主義」陷阱及「和平幻想」，並向國際表態，絕不重複向威權低頭的「慕尼黑時刻」，唯有實力才能確保和平。

蘇紫雲分析，賴總統對內彰顯在「戰爭與和平」的選擇前，台灣人應珍惜現行的生活方式，避免境外勢力改變現狀。在國防預算方面，則以具體行動告訴全世界：台灣會捍衛自己，不會變成Free Rider（搭便車），展現台灣堅毅韌性。

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蘇紫雲說，編列特別條例、追加預算或擴大年度預算，都是民主憲政下可行的方案，但特別條例最佳、最有效率。此外，對國防的投資，一方面可以讓國防自主產業在地深耕，同時產生「國防經濟」效益，投資安全、也是投資經濟，更是投資下一代免於恐懼的自由。

至於外界關注的兩岸議題，蘇紫雲分析，統獨議題正是北京設定的戰略敘事與戰場，因此賴總統反覆重申台灣願在對等、尊嚴、不預設政治前提下，與中國進行對話。事實上，從歷史經驗出發，要對話也必須要有足夠的國防作為籌碼，在野黨領袖應以更大格局與智慧應對，「戰爭跟和平並不是依賴敵人的善意就可以達成」。

蘇紫雲認為，總統也是善意提醒在野黨主席，千萬別掉進二戰前姑息主義（appeasement）的陷阱及一戰前的和平幻想（illusion of peace），並向國際傳達將避免重複「慕尼黑時刻」（Munich moment），向威權主義低頭不會帶來和平，唯有雷根總統的「實力維持和平」才能真正穩定台海的安全與穩定，「我們都願意對話，但一定要有實力，才能真正確保和平，這是需要在野黨的政治精英去深刻思考的」。

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