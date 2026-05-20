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    首頁 > 政治

    新店有學校自費做防鼠裝置 陳乃瑜促編「防鼠補助」

    2026/05/20 17:24 記者黃政嘉／新北報導
    議員陳乃瑜（右）提議新北市府針對學校、幼兒園及高風險區域，編列「防鼠補助」。（記者黃政嘉攝）

    議員陳乃瑜（右）提議新北市府針對學校、幼兒園及高風險區域，編列「防鼠補助」。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員陳乃瑜今在市政總質詢繼續關心鼠患問題，她說5月5日於議會質詢時，已播放影片提醒新店地區有老鼠出沒，要市府不能只光發簡訊「治市」，但不到10天，同個地方又有民眾拍到更多老鼠，沒有改善，鑑於新店有學校自費做防鼠裝置，她提議市府針對學校、幼兒園及高風險區域，編列「防鼠補助」。

    陳乃瑜說，新店有1間學校自費找專家設置防鼠裝置，因為不是所有個人、里長或社區都有這樣的量能，因此建議市府針對學校、幼兒園及高風險區域，編列「防鼠補助」。

    新北市長侯友宜表示，只要民眾有反映，市府都會處理，以里為單位，提供物資支援，包括學校在內，防災業務也可以支應；教育局長張明文説，「目前接到的學校個案，教育局、環保局都有在協助」。

    陳乃瑜也說，先前質詢時，新北市副市長朱惕之說市府已開兩次跨局處平台會議，列管一些地方，也有消毒，市府先前宣稱已列管3964處（鼠患處），但民眾現在在環保局網站無法查詢實際地點、改善率與複查結果，她強調「沒有公開透明就沒有信任」。

    環保局長程大維表示，先前已說明會公告3964處，目前正彙整各區訊息，後續將搭配座標軸，可在相關地圖查詢得到；侯友宜說，資訊整理好後，就會隨時跟大家通報。

    環保局補充說明，新北市目前列管3964處鼠患高風險地點，已由各權管機關加強環境維護管理作業，並將巡檢頻率提高至每週1次，從源頭管理，降低老鼠食物來源；另因中央尚未訂定全國一致之鼠類監測指標，新北市已召開專家諮詢會議，擇定示範區辦理鼠類密度調查作業，後續將視監測結果滾動檢討防治作爲。

    議員陳乃瑜說5月5日於議會質詢時，已播放影片提醒新店地區有老鼠出沒。（記者黃政嘉攝）

    議員陳乃瑜說5月5日於議會質詢時，已播放影片提醒新店地區有老鼠出沒。（記者黃政嘉攝）

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