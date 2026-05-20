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    首頁 > 政治

    廉政新模式 屏東縣導入AI科技助攻採購稽核

    2026/05/20 16:59 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府政風處長施仁傑（左3）強調，將打造更透明、更有效率的採購環境。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府政風處長施仁傑（左3）強調，將打造更透明、更有效率的採購環境。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣一年多達3、4千件政府採購案，相當龐雜，稽核工作如同大海撈針，屏東縣政府政風處首度導入AI科技工具協助稽核，快速從海量案件中精準辨識「潛存高風險案件」，提前發現異常徵兆及時預警，確保每一分公共預算都真正用在縣民需要的地方。

    屏東縣政府政風處今年推動廉政「智」理新作法，首度導入AI科技工具協助稽核、設置「偏遠地區採購業務聯繫平台」、推動「廉陽專案」，希望透過科技、制度、文化三管齊下，打造更透明、更有效率的採購環境。

    屏縣府政風處長施仁傑表示，過去面對大量採購案件，稽核工作如同大海撈針，如今透過AI數據分析工具，能快速從海量案件中精準辨識「潛存高風險案件」，提前發現異常徵兆，達到預警、防弊效果。AI科技的導入，不但提升風險管理的效率與精準度，更建立起一套智慧化的「科技防護網」，讓有限的人力發揮更大效益，也讓公共資源運用更加透明、有效。

    屏東幅員遼闊，偏遠地區公所在辦理採購案件時，常面臨人力有限、法規繁複等挑戰，政風處參考機關採購廉政平台跨域合作精神，成立「偏遠地區採購業務聯繫平臺」，由政風人員擔任專責諮詢窗口，提供10個偏遠地區公所即時協助與法令輔導，透過專業支持，讓基層同仁不再因擔心誤觸法規而裹足不前，能更安心推動地方建設，讓偏鄉公共工程如期如質完成。

    為從源頭深化廉潔治理觀念，政風處長施仁傑也走訪各鄉鎮市推動「廉陽專案」，向地方首長宣導廉政倫理、利益衝突迴避及特別費支用等重要法規觀念。施仁傑強調，廉政工作不是政風人員單打獨鬥的責任，更需要首長帶頭支持與認同，透過走訪協助機關首長與同仁清楚掌握「依法行政」與「為民服務」的界線，讓決策更有依據、行政更有效率，建立民眾對政府施政信任感。

    屏東縣政府政風處舉辦偏遠地區採購聯繫會議。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府政風處舉辦偏遠地區採購聯繫會議。（圖由屏東縣政府提供）

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