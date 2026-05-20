從烤肉活動到培訓營 國會大叔力推「走向青年」政策

立委郭國文全力推動「走向青年」政策，爭取下個世代加入、支持民進黨。（郭國文服務處提供）

立委郭國文上任民進黨台南市黨部主委後，積極辦理青年活動，今天發表4大「走向青年」政績，他表示，鼓勵青年參政，一直是黨內推動的目標，雖然自己是「國會大叔」，但仍積極與下個世代互動，希望可以促成更多青年加入並支持。

郭國文提到，過去2年共辦理4場青年營，最大規模高達80人參與，且每場都有特別嘉賓，包含立委沈伯洋、衛福部次長林靜怡、補教名師呂捷，以及前立委陳柏惟等陣容，分享他們不同人的經歷與理念，從前輩們的從政歷練，他也希望可以培訓出下一代的幕僚、里長與政治工作者。

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其次，郭國文也邀請到雙金影帝陳慕義進行青年講座，分享對於本土價值的堅持，以及對於民主自由發展的影響；第三，為了凝聚台派青年的向心力，他也在台南巴克禮教會舉辦青年烤肉共融活動，同時傾聽青年的心聲與建議。

最後則是網路平台上的努力，郭國文了解這是與青年對話的重要管道，不只積極經營社群，也舉辦了「網路新媒體社群作戰」，找講師分享社群網路加分術，讓黨公職、基層里長等人，也都有能力經營自己的社群，才會是最有效益的做法。

郭國文說，當初自己與罷免志工團互動時，發現多數志工都是青年，自己在國華街擺攤時，也發現許多連署罷免者都是年輕人，卻不一定有意願加入民進黨，他透過自己主委、立委的雙重身分，在中央與地方推動「走向青年」的方案，讓下一代的聲音可以被聽見，讓民進黨推出更多青年政策。

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