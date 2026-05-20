賴清德拋0到18歲每月5千 黃國昌：意識到民進黨少子化政策一塌糊塗

黃國昌說，賴清德突然拋出這個議題，凸顯他意識到民進黨過去在少子化國安危機上的施政表現「一塌糊塗」。王藝菘攝）

總統賴清德今天上午發表就職2週年談話，拋出「0到18歲每人每月5千元」的成長津貼政策，力抗少子化。對此，民眾黨主席黃國昌感嘆，政府「終於看到了」，也算是為在野黨過去推動同類法案的努力洗刷冤屈；前主席柯文哲則叫賴清德「認真做事」，別到了選舉才在大撒幣。

民眾黨中央黨部今天下午召開「竹北邱臣遠，幸福真永遠！民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長」記者會，竹北市長參選人邱臣遠及民眾黨前主席柯文哲、黃國昌等人出席，誓師後接受媒體聯訪。被問及如何看待總統賴清德上午談話拋出的18歲前每人每月5千元的「成長津貼」？黃國昌感嘆，在野黨過去這半年針對少子化相關的一項項政見、法案，「我很高興賴清德總統終於看見了」，也為在野這段時間努力招致的抹黑得到澄清。

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黃國昌說，當初推動TFA台灣未來帳戶時，不只經過非常負責任的財政計算，但仍被民進黨批評是不顧國家財政；如今賴清德突然拋出這個議題，凸顯他意識到民進黨過去在少子化國安危機上的施政表現「一塌糊塗」，不只少子化辦公室連成立都沒成立、花了4000多億以後仍造成全球最低的出生率，且每個月新生兒數「還在持續的在下探當中」。

黃國昌直言，單純的補貼恐怕沒有辦法真正解決問題，甚至建議賴清德去看民眾黨前主席柯文哲前年競選總統時提出的完整政見，才不會淪為「文抄公」，但又抄得零零落落。

柯文哲則叫賴清德「認真工作啦」，不要只是提政策，更要掌握財源、預期預算，怎麼管錢等問題；他又反諷，民進黨只要選舉到了就開始花錢「大撒幣」政策，即便是大撒幣也要有所規劃。

柯文哲則叫賴清德「認真工作啦」，民進黨只要選舉到了就開始「大撒幣」。（記者王藝菘攝）

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