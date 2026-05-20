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    首頁 > 政治

    總預算延宕逾法定期限近半年 賴清德：盼立院盡速完成審議

    2026/05/20 16:16 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今（20日）表示，中央政府總預算案依法應於去年11月底由立法院議決，至今已超過法定期限將近半年，盼立法院朝野儘速完成審議，讓國家政策順利施行，地方建設與民生照顧得到穩定支持。

    民進黨今天下午召開中常會，賴清德席間談到，要推動國家持續進步、照顧人民生活，政府在社福教育、民生建設、產業發展與國防安全等各項政策執行，都需要有穩定且充足的預算支應。

    賴清德提醒，根據「預算法」第51條規定，中央政府總預算案應於去年11月底由立法院議決。然而，卻因遭擱置，拖延至今年4月底才交付委員會審查，到今天仍尚未完成三讀，已超過法定期限將近半年。

    賴清德說，今年度的中央政府總預算案中各項建設，無論是產業發展、地方建設、社會福利，或民生照顧，都與國家整體發展及人民權益息息相關。若持續延宕，不僅影響政策推動，也勢必衝擊國家長遠發展，以及人民對政府運作的期待。

    據此，賴清德呼籲，立法院朝野各黨團，為了國家整體發展，也為了下一代更好的未來，希望能儘速完成總預算案審議，讓國家政策順利施行，地方建設與民生照顧得到穩定支持，台灣持續穩健向前。

    另據轉述，立法院民進黨團總召蔡其昌報告指出，目前國民黨籍召委排案進度緩慢，國民黨可能想拖到延會期限8月31日，但蓄意拖延進度毫無正當性，企圖以技術性延會開「司法保護傘」，將請民進黨籍召委負責任、儘速排審總預算案。

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