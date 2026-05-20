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    首頁 > 政治

    總統直選30週年 賴清德：彰顯台灣已是主權獨立國家

    2026/05/20 16:11 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德今天上午在總統府發表就職2周年談話。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今天上午在總統府發表就職2周年談話。（記者塗建榮攝）

    今天（20日）適逢我國總統直選30週年。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，總統由人民直接選舉，不僅代表主權在民，人民是國家主人的具體實踐，更彰顯台灣，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已是一個主權獨立的國家。

    民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德席間表示，今天是5月20日，不僅是他與副總統蕭美琴就任滿2年的日子，也是台灣人民在30年前，首次透過直接民選產生總統、副總統後的歷史性就職日。

    賴清德說，總統由人民直接選舉，不僅代表主權在民，人民是國家主人的具體實踐，更彰顯台灣，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家。

    因此，賴清德提到，他今天早上，在總統府接見多位推動台灣民主化與總統直選的前輩們，感謝他們為台灣所做的犧牲與貢獻。

    賴清德說，希望所有黨公職，能承繼前輩的精神。面對中國意圖併吞台灣，以統一改變台海現狀的威脅，要更堅定地捍衛國家主權、守護民主自由的生活，攜手打拚，為下一代留下更好、更安全、更有尊嚴的台灣。

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