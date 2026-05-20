經濟成長人民無感！ 王婉諭：賴政府矛盾成績單 隱藏分配不正義危機

總統賴清德就職2週年，20日於總統府發表談話，並回應媒體提問。（記者塗建榮攝）

今天（20日）為總統賴清德就職2周年，時代力量黨主席王婉諭直言，賴政府這兩年繳出了一份「極度矛盾的成績單」，雖然台灣總體經濟在GDP成長率、股市衝上四萬點及人均GDP超越日韓等數據上表現亮眼，但背後卻隱藏了嚴重的「分配不正義」危機。

「為什麼經濟數字大幅成長，但很多人感受不到？」王婉諭今天在臉書發文表示，這兩年來賴政府繳出了一份非常矛盾的成績單。從總體經濟看，這兩年台灣的表現確實非常亮眼，GDP成長率超過8%；台股屢創歷史新高、衝上四萬點；人均GDP突破3.6萬美元，甚至超越了鄰近的南韓、日本。

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王婉諭指出，但這份成長，許多人並沒有感覺到。年輕人對未來沒有信心，生育率掉到新低，新生兒10年從21萬掉到10萬7千人。買不起房、結不了婚、不敢生小孩，青年世代的困境越來越深。撐起整個社會的公共服務體系，面臨前所未有的危機。健保制度快撐不下去，護理師執業率只剩六成，社工荒、教師荒、警消人力荒，公務員離職率更創下歷史新高。明明經濟數字一直創高，撐起社會的基礎卻在動搖，為什麼會這樣？答案就在「分配」這兩個字。

「這幾年台灣經濟成長的果實，到底有多少真的分給了勞工？」王婉諭續指，OECD國家的平均勞動報酬大約佔GDP的50%。德國、日本、美國在52%到55%之間，連南韓都有 47%，但台灣只有43%，在已開發國家裡敬陪末座。就算薪資大餅有成長，分配也極度不均。根據主計總處的公布的數據估算，近5年全國薪資增加1.35兆，但最高薪10%的勞工就拿走33%、前20%合計拿走48.5%。剩下80%的勞工，只分到一半。

王婉諭補充，這就是為什麼從2020到2024年，全體勞工年薪中位數雖然成長了將近5萬，但扣掉通膨後，許多人的生活幾乎感覺不到變化。明明經濟大幅成長，卻仍有許多人感覺到經濟困難，這就是問題所在。她強調，真正撐起公共服務、讓社會穩定運作的，正是這群分不到多少成長果實的社會中堅份子。

王婉諭補充，台灣有27萬名護理師、18萬名中小學教師、38名萬公務員、5萬名社工，加上無數支撐社會運轉的勞工，收入都落在這個區間。他們繳稅撐起國家財源，工作越來越累，生活卻沒有變好。本來該負責重分配、強化公共支出的政府，卻也沒有分配到應有的資源。OECD國家政府總預算佔GDP平均43%，台灣卻只有16%，連一半都不到，根本無法扭轉公共服務危機。

她示警，如果不改善分配制度、不擴大公共支出，不提升公共服務人力待遇，不增加社會住宅、公共托育與長照來支持青年和中產階級，台灣可能會走上公共服務崩壞的那一天，讓社會運作的基石被嚴重侵蝕。

王婉諭認為，科技產業的持續成長當然是好事，但也要提醒賴總統，如果繼續放任產業之間的分配失衡，將會使得台灣內部的不平等失控，增加社會矛盾，很可能成為政治極化與民粹化的溫床。當這些人在這個體制裡看不到自己的未來，對民主的信任就會一點一滴流失。世界這幾年走過的路顯示，當多數人被甩在後面，極端政治就會找到生長空間，民主就會鬆動。沒有分配正義，民主就站不穩。

王婉諭喊話，賴總統手上握有台灣歷史上最好的經濟紅利，接下來的兩年應該放手的去做困難的結構改革，改變現況。全面調整公部門的基層待遇，把調薪機制「透明化、公式化」；推動健保改革，檢討補充保費，把家戶總所得制、公務預算撥補入法，大幅提高醫療支出佔GDP的比率；比照南韓經驗，將少子化與青年居住預算翻倍，逆轉國安危機。

她最後說，這些改革很困難，但賴總統必須著手開始。只有這樣才能在這最好的時代，建立最穩固的根基，照顧最多的人，讓台灣的民主走向更好的未來。

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