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    首頁 > 政治

    朝野強化國防vs.哀兵政策 學者：逃避戰爭不會更安全

    2026/05/20 16:07 記者陳昀／台北報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    賴總統今在就職2周年談話提出「3個堅持」，包含守護民主自由的生活方式、維持台海和平穩定的現狀及發展經濟。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，賴總統主張強化國防嚇阻解放軍對台輕舉妄動，在野則希望用哀兵政策換取對方的同情，高下立判，但逃避戰爭不會變得更安全，只會家園被踐踏，也不會換取真正的和平。

    葉耀元表示，民主自由其實並沒有大家想的那麼堅強，多數民主國家持續面臨民眾對民主制度的質疑、民粹主義的摧殘，甚至是來自於四面八方（尤其是中國）對於民主價值的認知作戰，要能挺過這些挑戰，必須仰賴人民對於自身民主制度的認同，以及願意挺身而出捍衛自由的勇氣。

    葉耀元說，「朝小野大」理論上並不會破壞民主，但如果在野勢力不願意一起守護我們得來不易的民主體制，以及我國的主權，就會構成傷害我國民主制度的來源之一。正如同賴總統所言：「政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，我們都應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。」

    葉耀元分析，國內目前對於維繫台海和平有兩種主要觀點，其一是賴總統主張的強化國防，嚇阻解放軍對台輕舉妄動；其二是在野勢力認為要跟中國更緊密的接觸，用「模糊主權」以及「棄武」的方式來展現自己不會去刺激中國對台動武。

    葉耀元認為，兩者最大的差異在於，賴總統與民進黨是基於保衛我國主權的思維，來跟中國抗衡，以此來確保我國的民主與自由可以繼續長存；這也是國際關係現實主義學派的學者根深蒂固的信仰。在野勢力則放棄思考中華民國台灣的主權是否得以存續，只希望用哀兵政策來換取對方的同情，兩者的高低顯而易見。

    葉耀元表示，許多人面臨戰爭的威脅時，往往只想著如何逃避，但請大家要記得，逃避戰爭並不會讓自己變得更安全，只會讓自己的家園被敵人踐踏，也不會取得真正的和平。和平是建立在強而有力的國防以及國人願意站起來對抗敵人的信念，這個道理從古至今從來都沒有改變過。

    針對賴總統以0到18歲每人每月5000元的成長津貼，直球對決少子化問題，並提出千億計畫加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。葉耀元直言，真正的問題在於，立法院內的在野勢力是否願意好好審查、給予支持，但他對此存疑，畢竟我國今年度中央政府總預算，在今年都快過一半的當下，都還沒有審查通過。

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