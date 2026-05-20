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    首頁 > 政治

    國台辦每週罵賴清德台獨 吳崢嘆「快被煩死」：台灣主權獨立是事實

    2026/05/20 16:03 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（記者陳政宇攝）

    民進黨發言人吳崢。（記者陳政宇攝）

    總統賴清德今（20日）發表就職2周年演說，中國國台辦提出「4不」批評台獨是錯誤立場，不管台灣怎麼選舉，都改變不了是中國一部分。對此，民進黨發言人吳崢回應直呼，「我快被煩死了」，因為國台辦每週都講這些話，但台灣人民選出自己的總統、組成自己的政府、有自己的主權，是主權獨立國家，不管國台辦說什麼都不會改變事實。

    國台辦發言人朱鳳蓮今在例行記者會表示，不管賴清德說什麼、做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了台灣同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。

    對此，吳崢於民進黨中常會後記者會受訪回應，國台辦講說，無論賴總統說了什麼，都無法改變他們口中的「四不」。不清楚是不是國台辦用講的，就可以達成他們想要達成的目標，但有一件事可以確定，「首先、第一個就是，我快被煩死了！」

    吳崢說，國台辦每個禮拜好像都在講這些話，記得上禮拜也提到一模一樣問題。無論如何，國台辦用什麼樣的言語來去辱罵、詆毀賴總統，一個清晰的現實是，如同賴總統今天在中常會上的致詞，今天是台灣充滿歷史性的日子，是台灣民選總統的30週年。

    吳崢強調，很清晰事實是，台灣人民自己選出自己的總統、組成自己的政府，擁有自己的主權，無論稱呼它為中華民國、台灣、或是中華民國台灣，都是一個主權獨立的國家，不論是國台辦說什麼都不會改變。

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