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    首頁 > 政治

    鄭麗文赴美僑宴歡迎「中國僑胞」？ 徐佳青：非常不尋常

    2026/05/20 15:39 記者黃靖媗／台北報導
    立法院外交及國防委員會今（20）日審查僑委會今年度預算案，僑委會委員長徐佳青列席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院外交及國防委員會今（20）日審查僑委會今年度預算案，僑委會委員長徐佳青列席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文預計6月1日，日前傳出僑宴不只歡迎中華民國僑胞，也歡迎「中國僑胞」參加。僑委會主委徐佳青今（20）日受訪被問及此事表示，非常不尋常，她參加過非常多僑宴，過往沒有所謂中國僑胞來參加。

    立法院外交及國防委員會今（20）日審查僑委會今年度預算案，僑委會委員長徐佳青列席報告並備詢。對於傳出鄭麗文赴美僑宴傳出邀請中國僑胞參與，徐佳青受訪表示，「非常不尋常，我只能這樣說，非常不尋常」。

    徐佳青表示，她參加過非常多僑宴，遇過民主派人士為了參與台灣僑團活動，自己買桌進來，但過往沒有所謂中國僑胞來參加。

    徐佳青進一步表示，唯一一種情況是我國元首出訪的時候，有聽說過中共高層會用金錢動員當地僑民進行抗議活動，這是過去曾經有過的經驗，除此之外，她沒有其他的資訊。

    媒體追問僑委會是否會進一步掌握，徐佳青說，僑委會不需要去掌握此狀況，因為這不屬於僑委會特別要服務的範圍，台灣是自由民主的國家，任何政黨要做什麼事情，只要不出賣國家，他們都尊重。

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