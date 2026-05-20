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    首頁 > 政治

    逃亡風險增被延長境管8月 柯文哲嗆：電子腳鐐要刻「賴清德」3字

    2026/05/20 15:46 記者陳治程／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲今（20）日出席竹北市長參選人邱臣遠誓師記者會並致詞。（記者王藝菘攝）

    民眾黨前主席柯文哲今（20）日出席竹北市長參選人邱臣遠誓師記者會並致詞。（記者王藝菘攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今年3月一審宣判有罪、求處17年有期徒刑，並裁定7000萬交保和限制出境、出海與科技監控8月；不過，合議庭今以逃亡風險上升為由，對他及應曉薇裁定境管再延長8月。對此，柯直言，不會做逃亡那麼傻的事，更嗆總統賴清德「不要臉」、把司法當政治工具，放話再戴就「把賴清德3個字刻在上面」。

    合議庭今表示，柯文哲今年3月26日京華城案一審宣判有期徒刑17年、應曉薇則判15年6月，由於二人逃亡以規避後續可能之刑罰及沒收之風險已然提升，且被告二人均具有在境外生活之資力與能力，是有相當理由足認其等有逃亡之虞。

    合議庭指出，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序與公共利益，以及本案犯罪情節與所涉罪刑輕重等節，認有相當理由足認被告二人有逃亡之虞，而有延長被告二人出境、出海、繼續接受適當之科技設備監控之必要，故裁定自本月15日起，延長限制出境、出海以及科技監控的期限8月。

    民眾黨中央黨部今日下午召開「竹北邱臣遠，幸福真永遠！民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長」記者會，除竹北市長參選人邱臣遠，柯文哲、民眾黨主席黃國昌等人都將出席，並在誓師儀式後接受媒體聯訪。

    對於合議庭對他和應曉薇裁定延長境管，柯文哲無奈稱他腳上還掛著電子腳鐐，但反問「我會逃亡嗎？」坦言逃亡不只民進黨開香檳慶祝、台灣民眾黨也會完蛋，強調他沒做錯什麼事情，對210萬政治獻金仍不以為然；更嗆賴清德別再否認他沒有干預司法，痛批司法成他手下政治工具，「有夠不要臉」，更放話要是繼續掛電子腳鐐，「我就把賴清德3個字刻在上面」。

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