首批軍購預算總經費約2950億 卓榮泰：今年先編88億 明年預計1000億

行政院長卓榮泰今（20）日列席立法院會，就「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案」編製經過進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

行政院會今天上午通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議。卓榮泰表示，政院以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元。卓榮泰下午於立法院報告時指出，歲出編列第一批項目部分經費88億元，包括採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈武器裝備等所需經費。預計116年度經費需求約1000億元，其他餘數將於117年至122年編列。

卓榮泰昨應邀赴立法院專案報告國防特別預算首批發價書預算案並備詢，各黨團協商達成共識，同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案，並決議院會於今天下午繼續開會，邀請卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

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卓榮泰報告時表示，1996年是李登輝前總統訪美，引發中共不滿向台灣海域發射多枚飛彈及進行軍演練，造成台海局勢瀕臨戰爭危機的30週年。1996年也是台灣人民不畏中共飛彈威脅之下，完成總統由台灣人民直接選舉的30週年，今天也是賴總統執政兩週年的日子。因此在今日他應邀就「中華民國115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」的編製情形，進行報告並備質詢，更具有特別意義。

卓榮泰指出，過去兩年來，賴總統成立全社會防衛韌性委員會，召開7次會議，整併許多民間力量，使我國一旦遭受安全威脅時，更完備應變韌性。國家安全是台灣經濟發展、人民安居樂業的基礎，當前國際地緣政治局勢詭譎複雜，強權博弈及區域衝突爭端，逐漸形成長期國際的態勢，而牽動台海情勢變化。

卓榮泰表示，台灣位於印太地區重要地緣位置，台海的和平安定與維護世界的安全繁榮密不可分，近年來中共對台軍事演習頻率與強度顯著上升，以軍機、軍艦越過海峽中線的次數大幅成長，演習也不再只是單純的兵力展示，而是以奪取制空權、制海權，聯合火力打擊，封鎖與登陸奪島等對台作戰想定而進行演練，輔以網路攻擊、認知作戰，對我國家安全造成嚴重威脅。

卓榮泰說，面對中共日益頻繁、且極具針對性的軍演，加上不斷升級的灰色地帶侵擾，我國不對稱戰力的整備裝備科技與作戰方式等，亟需儘速隨之調整，現已毫無再拖延的空間，以持續提升戰力確保國家安全，維護台海和平穩定。

對於此次特別預算案計畫效益，卓榮泰說明，海馬士多管火箭飛彈系統具備300公里內遠距精準打擊能力，籌獲後可於敵發起聯合火力打擊時，對其實施反制，並可機動部署於全島各地，阻止敵軍主力朝內陸進犯。M109A7自走砲具備30公里以上射程，且可執行分散部署、精準打擊；反甲型無人機可執行即偵即打功能；拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈，都具備精準反裝甲能力，三者可以共同創造空地多域多重層的高效打擊能力。

卓榮泰表示，國防部依特別條例規定，提報第一批項目總經費2950億元，並經行政院編製完成「中華民國115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，歲出編列第一批項目部分經費88億元，包括採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈武器裝備等所需經費。

卓榮泰指出，所需財源依特別條例規定，均以舉借債務支應。本年度將視第二批項目發價書情形，再循程序編列後續相關預算，另預計116年度經費需求約1000億元，其他餘數將於117年至122年編列。

卓榮泰強調，此次特別預算案所籌購品項皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程下進行規劃，且符合國軍作戰需求，行政院將嚴守預算審編程序，並縝密規劃，具體執行，懇請各位委員給予全力支持，早日通過特別預算案，共同努力捍衛國土家園。

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