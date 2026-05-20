蘇巧慧攜手議員、里長爭取420萬 鶯歌尖山活動中心增無障阿電梯

蘇巧慧表示，她與在地市議員彭一書、卓冠廷、蘇泓欽，及陳怡潔合作推動改善尖山里活動中心，讓電梯順利裝設完成。（蘇巧慧辦公室提供）

新北市鶯歌尖山里是鶯歌區人口最多的里，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（20）日出席尖山市民活動中心無障礙電梯啟用典禮，席間表示，市民活動中心使用率高，里長陳怡潔反映希望改善設備服務行動不便的長輩，她向中央爭取420萬補助架設電梯，達總經費9成多，讓上下樓不再是難事，長輩更願意參與社區，促進身心健康。

蘇巧慧表示，當地里民使用活動中心交流、共餐、上課，相關活動都在二樓進行，「為了讓坐輪椅的長輩上到二樓，往往需要動用四個志工」，她與在地市議員彭一書、卓冠廷、蘇泓欽，及陳怡潔合作推動改善，讓電梯順利裝設完成。

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蘇巧慧說，她致力於打造友善生活環境，陸續和在地議員共同爭取在文林國小、鶯歌國中、鶯歌中鶯活動中心增設無障礙電梯；她和議員們也在尖山里爭取市民活動中心廁所整建、尖山公園天幕球場、正義平交道排水改善，還有尖山國中操場翻新、球場整建、校舍改建、教室裝冷氣等等，在地服務10年期間不斷爭取中央資源挹注。

此外，蘇巧慧補充，她也在地方推動捷運三鶯線、興建鳳鳴車站，爭取鳳鳴滯洪池、東門溪整治工程等建設，她會持續建設鶯歌，推廣鶯歌工藝之美。

蘇巧慧表示，她與在地市議員彭一書、卓冠廷、蘇泓欽，及陳怡潔合作推動改善尖山里活動中心，讓電梯順利裝設完成。（蘇巧慧辦公室提供）

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