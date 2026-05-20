批賴清德520談話是今年最大笑話 鄭麗文連續拍桌嗆「怎麼好意思」

國民黨主席鄭麗文。（記者田裕華攝）

針對賴清德總統520談話，國民黨主席鄭麗文今天在中常會批評充滿謊言，是今年最大的笑話，讓她笑得很難過、很痛苦。談到賴清德表示會落實三班護病比，鄭麗文更「連續拍桌」嗆賴，國民黨通過三班護病比時，是誰說絕對不要配合的？結果520說出來變成他的政績，怎麼好意思？

鄭麗文表示，通篇賴總統談話，她第一個感受就是充滿謊言，也是今年最大笑話，充分地反映出賴清德非常心虛，只是堆砌的辭藻跟形容詞。全球高度關注的川習會後，對於台灣立場重大談話，賴清德完全避而不談，選擇自欺欺人、鴕鳥心態，只是致中華民國國家利益於更加不安危險境地。

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鄭麗文表示，賴清德說兩年前就職時說遵守憲法，「我看到就笑了，笑得很難過、很痛苦」，因為這兩年來，台灣最大問題就是執政黨跟總統帶頭破壞憲法。賴清德史上留名，成為中華民國憲政史上被正式提案彈劾表決的總統，因賴過去兩年藐視憲政，造成嚴重朝野對立，是台灣民主憲政陷入僵局的最大罪魁禍首。

鄭麗文表示，賴清德談話中表達三個堅持，第一，守護民主自由的生活方式，但過去這兩年是誰破壞民主、藐視國會？將獨立司法作為執政者追殺異議、在野黨的劊子手？第二，賴清德說他努力維持台海和平穩定現狀，但美國時代雜誌去年刊登的文章，指賴是魯莽的領導人，台灣成為最危險的引爆點。

鄭麗文表示，川習會剛落幕，川普說，美國對台政策從未改變，所有媒體報導美國駐北京大使接受美國媒體專訪，也提到一中政策跟不支持台獨政策從未改變。民進黨跟賴清德的台獨跟兩國論主張從來都不是美國支持政策，川普和美國國務卿都挑明不會為台獨出兵，美國軍隊不會越過9500英里來支持台獨。

鄭麗文表示，賴清德還特別提到第三點，要發展經濟、打造更有韌性競爭力的台灣，要做國軍最堅定的後盾，「我又笑了」。國民黨提出、立法院三讀通過要提升改善國軍待遇法案，民進黨堅持抵制，讓軍人受到最好的待遇？怎麼好意思啊？真的在羞辱國軍智慧。

鄭麗文說，賴清德還提到能源轉型、穩定供電，是哪個黨的神主台說2025非核家園？今年就說要重啟核電，跟全民「裝笑維」，怎麼重啟核電？什麼時候用得到？說不出口，從過去的重大錯誤不需道歉、檢討、悔改，這種話賴清德也說得出來。

對於賴清德表示落實三班護病比，鄭麗文「連續拍桌」批評，國民黨通過三班護病比時，是誰說絕對不要配合的？絕對不要做的？又是民進黨政府，第二天就改口了，520說出來變成他的政策政績，怎麼好意思？至於0到18歲每人每月津貼5000元，還記得藍白共推台灣共同帳戶？民進黨不是反對到底嗎？

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