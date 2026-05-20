李四川拋敬老卡300點悠遊卡化 侯友宜：全用完需24億

國民黨新北市長參選人李四川提敬老卡300點數「悠遊卡化」，並說預算增10億元在可控範圍，新北市長侯友宜（左）說，300點若全用完，需要24億元經費。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川提敬老卡300點數「悠遊卡化」，並說預算增10億元在可控範圍，民進黨新北市議員李宇翔今在市政總質詢問到新北市長侯友宜的看法。侯友宜回應，300點若全用完需要24億元，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出1000點一年不歸零，經費相對更高，待社會局6月報告出來，他再跟大家報告，至於是否開放購買新北農特產？侯友宜說「可以研議」。

關於300點數「悠遊卡化」，侯友宜表示，預算是否增加10億元需要精算一下，他說，300點拿來消費，等同現金使用，依照長輩習慣，300點大都會用完，這樣就要24億元。

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李宇翔說，新北目前針對農會補助也很多，若開放民眾購買新北農特產，也可以照顧在地農友，有沒有這樣想法？侯友宜說，農會家數少相對可控，我可以研議。侯友宜表示，社會局曾經承諾議會6月1日要提出報告，他有請社會局精算到底要開放到多大？經費多少？以快速整合的科技智慧跟廠商先談，談得通、可做才有意義，

侯友宜強調，6月1日報告出來有個方向，他就會跟議會報告，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出1千點一年不歸零，經費相對更高。「到底下任市長要用哪個方向跟策略，起碼我要準備好，讓下任市長在可控的財務、可發揮的地方，才是負責任態度」。

李宇翔說，此外李四川先前提出，新北市府可透過容積獎勵與房屋稅優惠，鼓勵企業參與附設託兒所，但李宇翔說，新北市勞工局本來就有在做企業托育補助，他認為，全國中小企業，新北有27萬多家，佔最多，勞動部也有相關補助辦法，可以的話，應該就目前社宅進行租金調降，以板橋府中青年社宅為例，以造價跟50年基數來看，50年後，每年可收到600萬元盈利。

侯友宜回應，這個算法跟目前市府相較，歲入就沒有這麼多，可以再滾動調整。

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