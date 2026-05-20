總統就職2週年 黃偉哲：賴清德帶領台灣站上國際更高視野

台南市長黃偉哲呼應總統賴清德主張，朝野一致對外維護台灣主權。（記者洪瑞琴攝）

總統賴清德今（20）日發表就職兩週年談話，台南市長黃偉哲表示，今年適逢台灣民選總統30週年，賴總統帶領台灣站上更高國際視野，不僅今年第1季經濟成長率創下39季以來新高，人均GDP也超越日韓，讓台灣成為世界重要經濟體，也是民主陣營可信賴的夥伴。

黃偉哲指出，賴總統推動5大信賴產業，以台南為例，半導體製造結合機器人產業發展，正為南部子弟創造返鄉就業、在地打拚的機會，中央推動AI新十大建設，位於六甲的機器人創新應用研發中心已啟用，未來也將串聯柳營生產製造基地，形成完整產業廊帶，讓科技與半導體經濟紅利進一步擴散，帶動傳統產業升級，落實繁榮百工百業願景。

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黃偉哲也引用總統演說內容表示，「政黨可以競爭，國家不能分裂」，認為無論朝野在政策議題上有何分歧，中華民國台灣的主權只有一個，國家安全不能打折。對於賴總統提到「台灣的未來不能由境外勢力決定」，黃偉哲表示，期待朝野能齊心對外，捍衛台灣安全、民主與自由，這應是全民共同責任。

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