為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統就職2週年 黃偉哲：賴清德帶領台灣站上國際更高視野

    2026/05/20 15:15 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲呼應總統賴清德主張，朝野一致對外維護台灣主權。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲呼應總統賴清德主張，朝野一致對外維護台灣主權。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德今（20）日發表就職兩週年談話，台南市長黃偉哲表示，今年適逢台灣民選總統30週年，賴總統帶領台灣站上更高國際視野，不僅今年第1季經濟成長率創下39季以來新高，人均GDP也超越日韓，讓台灣成為世界重要經濟體，也是民主陣營可信賴的夥伴。

    黃偉哲指出，賴總統推動5大信賴產業，以台南為例，半導體製造結合機器人產業發展，正為南部子弟創造返鄉就業、在地打拚的機會，中央推動AI新十大建設，位於六甲的機器人創新應用研發中心已啟用，未來也將串聯柳營生產製造基地，形成完整產業廊帶，讓科技與半導體經濟紅利進一步擴散，帶動傳統產業升級，落實繁榮百工百業願景。

    黃偉哲也引用總統演說內容表示，「政黨可以競爭，國家不能分裂」，認為無論朝野在政策議題上有何分歧，中華民國台灣的主權只有一個，國家安全不能打折。對於賴總統提到「台灣的未來不能由境外勢力決定」，黃偉哲表示，期待朝野能齊心對外，捍衛台灣安全、民主與自由，這應是全民共同責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播